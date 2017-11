Diputado rechaza declaraciones de Quispe quien afirmó que Hurtado dejó la cárcel por pertenecer al MAS



13/11/2017 - 18:58:26

La Paz, (ABI).- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Elmar Callejas, rechazó el lunes la afirmación de su colega de oposición Rafael Quispe, quien dijo que Melva Hurtado se benefició con libertad en el caso Fondo Indígena por que pertenece al partido oficialista.



"Melva Hurtado nunca ha sido parte o militante del MAS, y si bien ha sido representante de una organización social tiene que responder a la justicia, entonces Quispe se equivoca en atacar al Gobierno", sostuvo.



Quispe señaló que "creo que me voy a ir al MAS porque los que roban, a los que se les encuentra con drogas y otros, salen libres".



Melva Hurtado fue presidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), recluida en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, acusada por malversar al menos 21 millones de bolivianos mediante 13 proyectos del ex Fondo Indígena.



Callejas aseguró que al Gobierno jamás le tembló la mano para hacer justicia en asuntos de corrupción, un claro ejemplo es que es el único que envió a la cárcel a ministros, directores y otros.



"Este Gobierno ha sido el único que ha encarcelado a ministros, directores y no le ha temblado la mano cuando se trata de hacer justicia en temas de corrupción", indicó.



Por su parte, el diputado del MAS, David Ramos, señaló que es la justicia la que debe esclarecer las responsabilidades del caso.



"El Estado boliviano siempre va a establecer la lucha abierta contra los actos ilegales, contra la corrupción. Lo primero para nosotros es dejar en manos de la justicia el esclarecimiento de los grados de responsabilidad en este caso", señaló.