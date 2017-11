EEUU: Venezuela es un narcoestado violento que amenaza al mundo



13/11/2017 - 18:39:53

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley,criticó que varios miembros del Consejo optasen por no participar en el encuentro y lo atribuyó a una supuesta "presión" del Gobierno de Nicolás Maduro para que lo hiciesen.



Para la diplomática estadounidense, Venezuela vive una de las situaciones "más trágicas" del mundo, pero subrayó que la crisis es "más que una tragedia humana" y "plantea una amenaza directa a la paz y seguridad internacional".



Haley afirmó que el hecho de que el Ejecutivo de Nicolás Maduro haya buscado limitar la participación en la cita es muestra de que es "culpable" de los problemas que se aprecian en el país.



"Les estamos observando. No nos engañan", advirtió a las autoridades de Caracas, antes de dirigirse al pueblo venezolano para pedirle que no "pierdan la esperanza".



Haley dijo que "el mundo está cada vez más unido en sus esfuerzos para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales" en el país y "la justicia llegará a Venezuela".