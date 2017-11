Italia no pudo con Suecia y quedó fuera del Mundial luego de 60 años

13/11/2017 - 18:21:13

Infobae.- Por primera vez desde 1958, Italia no estará presente en una Copa del Mundo. Luego de haber quedado eliminado en primera ronda en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el combinado europeo sumó el fracaso más grande de su historia al no obtener el pasaje en el repechaje frente a Suecia.



El país escandinavo vuelve a un Mundial sin Zltana Ibrahimovic, quien había renunciado luego de no alcanzar el boleto a la Eurocopa de Francia 2016. la última vez que Suecia había estado en una cita mundialista había sido en Alemania 2006, cuando llegó hasta los octavos de final.



Los primeros minutos plagados de tensión tuvieron a una Italia protagonista pero con pocas ideas y a Suecia replegada aguardando el momento exacto para un diseñar un contragolpe. La mala noticia par el elenco local fue la tarjeta amarilla de Giorgio Chiellini a menos de 5 minutos del inicio.



La primera clara llegó a los 15 minutos cuando un pase filtrado dejó a Ciro Inmobile cara a cara con el arquero, pero el delantero y se la tiró larga y definió sin ángulo por afuera del arco.



La lesión de Johansson



A los 16 minutos, el conjunto visitante sufrió la baja de Jakob Johansson, quien luego de un salto cargó todo su peso sobre la pierna izquierda y tuvo que ser retirado por un dolor en la rodilla, que parecería ser producto de una lesión ligamentaria.



Italia pudo haber encontrado el primero en una gran jugada colectiva que terminó en el área con un centro atrás que Antonio Candreva conectó, pero definió tiró por encima del travesaño.



Sobre los 40 minutos Ciro Inmobile volvió a quedar mano a mano, definió, pero el arquero Olsen desvió el remate con su mano izquierda y la pelota terminó siendo rechaza en la línea por uno de los defensores suecos.



Las polémicas de la primera mitad fueron dos. La primera ocurrió antes de los 15 minutos del primer tiempo. La pelota pegó claramente en el brazo derecho de Matteo Darmian, que al estar extendido evitó que el balón se filtrase entre la defensa. El reclamo del equipo visitante se hizo sentir pero el árbitro español Antonio Miguel Mateu Lahoz no consideró el contacto como mano.



La mano de Darmian



Minutos después, Emil Forsberg encabezó la contra sueca se metió en el área y cuando enganchó, el defensor Andrea Barzagli puso su brazo derecho para interrumpir el trayecto del esférico y cortar el ataque. En este caso el juez no sólo ignoró el penal, sino que además amonestó al futbolista escandinavo por su protesta desmedida.



En el segundo tiempo Italia fue una tromba e intentó con centros al área romper el cero en el marcador. La más clara la tuvo el Stephan El Shaarawy que de volea hizo lucir al arquero Olsen, una de las figuras del partido.



Sobre el final hasta el propio Gianluiggi Buffon fue al área rival para cabecear un centro desde el tiro de esquina, pero la defensa sueca evitó que el balón llegara a destino.



Finalmente fue 0 a 0 en Milán e Italia por primera vez en 60 años verá un Mundial por televisión y será el único campeón del mundo que lo seguirá de esta manera. pr su parte, Suecia hizo historia y jugará 12ª Mundial de su historia.