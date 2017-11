Una niña de 13 años falsificó su identidad para escribir sobre beisbol y terminó acosando mujeres



13/11/2017 - 17:51:15

El comentarista deportivo Ryan Schultz escribió sobre beisbol en blogs especializados por 8 años. Según contaba en su cuenta de Twitter, tenía dos hijos, estaba casado, y estudiaba para ser químico farmacéutico. En las últimas semanas, sin embargo, varias mujeres dieron a conocer que Schultz era “abusivo emocionalmente” y las había amenazado con filtrar fotos íntimas que ellas le habían enviado.



Estos hechos provocaron que se realizara una investigación revelando la verdadera identidad de Schultz: Tras el veinteañero aficionado al beisbol estaba en realidad una adolescente que a los 13 años se creó una identidad falsa engañando a todos sus seguidores online.



Rebecca Schultz, verdadero nombre detrás del comentarista deportivo, quería escribir para sitios como SB Nation y Baseball Prospectus. Según reveló el sitio Deadspin, como era una niña de 13 años pensó que nadie la tomaría en serio si no era un hombre adulto, por lo que se creó el personaje de “Ryan” para comenzar a comentar sobre beisbol.



La semana pasada Schultz publicó una broma misógina en Twitter que generó el repudio de los usuarios. Tras eso, muchas mujeres confesaron haber sido víctimas de Ryan por años. Una mujer en particular indicó que Ryan le mandaba Mensajes Directos con contenido erótico bajo la excusa de que estaba borracho y pidiéndole que le enviara fotografías íntimas. Cuando comenzó una relación seria con un hombre, explica, Ryan se enojó mucho y le mandó mensajes que decían que quería “provocarle el mismo daño que ella le estaba causando a él”.



Según Deadspin, cuatro mujeres intentaron contactarse con la esposa de Ryan pensando que el comportamiento del comentarista podía ser peligroso para su familia. Sin embargo, no pudieron encontrar información de su esposa, y la universidad a la que había dicho que asistía no impartía la carrera de químico farmacéutico.



Al revisar su perfil de Facebook, los familiares de Ryan no tenían ninguna foto de él ni de sus hijos, pero alguien a quien tenía enlistada como “hermana”tenía muchas similitudes con él.



Luego de que se diera a conocer toda esta información, los sitios en los que escribía emitieron comunicados indicando que ya no tendría privilegios para seguir siendo escribiendo como comentarista.



Tras confrontar a Ryan, el hombre finalmente confesó que en realidad era una universitaria llamaba Rebecca, tenía 21 años y hace ocho que había adoptado de manera online la identidad de Ryan, pero que “se le había ido de las manos”.



Tras esto, en una entrevista a Deadsping, Rebecca indicó que lamentaba mucho haber engañado y manipulado a la comunidad, y que esperaba que su familia y amigos en la vida real no se vieran afectados por las decisiones que había tomado.



El pasado jueves Rebecca reactivó su cuenta @rschultzy20 y tuiteó una disculpa a sus seguidores, indicando que en los últimos ocho años había causado “muchos problemas” y había tratado “de manera horrible” a personas que solo le habían mostrado amabilidad. Su único objetivo, indicó, era escribir sobre beisbol, pero que ganó tantos seguidores que no vio otra opción que seguir con la mentira.



Tras esto desactivó su cuenta.