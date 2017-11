El enigma del café: un rompecabezas desconcierta a los usuarios de Twitter



13/11/2017 - 17:47:12

Actualidad.- Por Twitter está circulando y ganando popularidad un rompecabezas publicado por un usuario llamado Purp. El enigma parece sencillo a primera vista, pero no son muchos los que dan la respuesta correcta a la primera.



La incógnita implica una jarra de café y varias tazas unidas entre sí por unos tubos. Por estos tubos el café tiene que llegar hasta las tazas situadas debajo. Y lo que hay que resolver es cuál de las tazas se llenará más rápido.



Los usuarios han atormentado sus cerebros construyendo teorías. La mayoría llegó a la conclusión de que todas las tazas se llenan de café al mismo tiempo.



No obstante, la respuesta correcta es que la bebida puede llegar solo a una de las tazas, ya que solo uno de los tubos no está obstruido en ningún lugar.