Eminem lanza Walk on Water junto a Beyoncé

13/11/2017 - 17:36:33

El espectador.- Es el primer sencillo de un nuevo álbum, "Revival", que sería el primero en cuatro años y del que no hay fecha de lanzamiento.





Eminem hizo su esperado regreso el viernes con un sonido sorprendentemente fresco, en una balada introspectiva que presenta Beyoncé. Se trata de "Walk on Water", piano y cuerdas acompañan a Eminem, el rapero más vendido de todos los tiempos que forjó su fama gracias a sus ultra rápidas rimas y sus ritmos agresivos. (Escuchar A ritmo de rap, Eminem califica de "racista" a Donald Trump).



En una serie de post en redes sociales, el músico de 45 años dijo que "Walk on Water" era el primer sencillo de un nuevo álbum, "Revival", que sería el primero en cuatro años y del que no adelantó la fecha de lanzamiento.



MTV anunció simultáneamente que Eminem presentaría "Walk on Water" en vivo por primera vez el domingo en la gala de los premios European Music Awards, en Londres.



"Walk on Water" es introducido por un coro gospel en el que Beyoncé canta halagos sobre la gran cualidad humana de Eminem, quien en sus inicios se hacía llamar "Rap God" (Dios del rap). Se trata de una de las primeras apariciones de Beyoncé desde que se convirtió en madre de gemelos en junio.





En el tema, Eminem habla de su perfeccionismo y de la ansiedad que le produce que su nuevo material no esté a la altura de sus estándares.



"¿Será este solo otro paso en falso / para empañar cualquier legado, amor o respeto que haya cosechado?", rapea.



Eminem menciona a artistas legendarios como Prince, Tupac Shakur y The Notorious B.I.G. y se declara a sí mismo en un nivel inferior.



La canción solo rememora el antiguo hip hop en sus últimos momentos cuando, ironizando sobre su yo pasado, Eminem hace una alusión a "Stan", su mega hit del año 2000.



Eminem reapareció el mes pasado tras un año fuera de los focos con un rap furioso en el que acusaba al presidente Donald Trump de intolerante e incompetente en un video emitido en los premios BET Hip Hop Awards.



Blanco y oriundo del Medio Oeste, Eminem probablemente cuente entre sus fans con muchos partidarios de Trump. A ellos les pidió en ese rap que eligieran entre él y el presidente, de quien dijo: "El racismo es lo único para lo que es fantástico".