Usuarios del país recuperaron más de 5 millones de bolivianos a través de Defensa del Consumidor: Mendoza



13/11/2017 - 17:29:39

Tarija, (ABI).- El viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Guillermo Mendoza, informó el lunes que hasta la fecha los usuarios del país recuperaron más de 5 millones de bolivianos por productos que adquirieron y que no cumplieron las especificaciones, a través de denuncias presentadas a ese despacho.



"En lo que va del año a nivel nacional las personas que han acudido a nuestras ventanillas con problemas, desde autos cero kilómetros que adquirieron hasta bolígrafos que compraron del comercio y no les han satisfecho, hemos sobrepasado los 5 millones de bolivianos retornados a los usuarios o clientes", informó a los periodistas.



Informó que el objetivo era llegar a unos 3 millones este año, cifra que fue superada hasta el momento.



"La defensa del usuario y el consumidor, es un área nueva, parece a veces muy menuda, pero importante para la vida de nosotros, todos consumimos cosas, productos o servicios, somos usuarios", sustentó.



Pidió a todos los usuarios que se sienten afectados cuando adquieren algún producto o servicio, que no cumple las especificaciones o condiciones, acudan a las oficinas de Defensa del Consumidor para que se gestione la recuperación de los recursos invertidos.