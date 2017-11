Voto nulo para elecciones judiciales es una opción equivocada de la oposición: Arce



13/11/2017 - 17:29:02

Tarija, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó el lunes que la campaña por el voto nulo que impulsa la oposición para las elecciones judiciales del 3 de diciembre es una opción equivocada.



"Es una acción equivocada más de la oposición que no encuentra los caminos para dar una alternativa al país. Recordemos que este debate estuvo en la Cumbre de Justicia del año pasado, muchos hemos planteado incluso cambiar la forma de elección, pero los sectores más conservadores y partidos políticos más tradicionales salieron en defensa del voto", remarcó en un contacto con los periodistas.



Afirmó que la selección de los candidatos fue resultado de un proceso transparente que se realizó en la Asamblea Constituyente con el apoyo de las universidades y ratificó que el Gobierno nacional no apoya a ningún candidato y sólo está velando porque mejore la justicia en el país, con los profesionales más idóneos.



"La justicia en nuestro país necesita ser válida, no necesita ser nula, el voto nulo es lo contrario de lo válido, en democracia se necesita una justica válida, mejorada y superior. Todos nos quejamos de la administración de la justica, todos tenemos observaciones, pues el voto es la expresión ciudadana para elegir al mejor candidato", sustentó.



A su juicio, el pueblo conoce a los candidatos y elegirá a los mejores el 3 de diciembre.