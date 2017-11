Vuelven las Spice Girls



Infobae.- Las cinco antiguas integrantes del grupo británico Spice Girls planean reencontrarse el próximo año para grabar un programa especial de televisión y publicar un álbum recopilatorio, según revela The Sun.



Fuentes cercanas a la banda confirmaron al rotativo que Melanie C (Melanie Jayne Chisholm) ha impulsado unas "conversaciones secretas" que han llevado a un compromiso por parte de todas ellas para reunirse de nuevo, por primera vez desde 2012. "Tal como están las cosas, trabajarán juntas en una serie de proyectos, que incluirán un álbum y un programa de televisión especial para rendir homenaje a las Spice Girls", explicó esa fuente.



El tabloide británico asegura que la clave para que todas ellas se hayan involucrado en el nuevo proyecto ha sido lograr el acuerdo de Victoria Beckham, que hasta ahora "siempre frenaba el reencuentro". "Que ella se haya embarcado en el proyecto se debe a que desde hace algún tiempo las cinco han estado más próximas entre ellas", aseguró la fuente de The Sun.



El nacimiento del hijo de Geri Halliwell y la batalla legal en la que derivó el divorcio de Mel B (Melanie Janine Brown) ha contribuido a descongelar la antigua amistad entre las integrantes de la banda, según el diario.



Han pasado cinco años desde la última vez que las cinco compartieron escenario durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.