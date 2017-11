Universidad Técnica de Oruro no tiene recursos para salarios de noviembre y diciembre

13/11/2017 - 17:22:52

Oruro, (ABI).-El rector de la Universidad Técnica de Oruro, Ismael Rojas, informó el lunes que esa casa de estudios superiores se encuentra en crisis económica y no tiene recursos económicos para cubrir las planillas de salarios de estos dos últimos meses del año.



"No tenemos el dinero para cancelar los sueldos de noviembre y diciembre, esta situación hemos mostrado al estamento administrativo y docente de la UTO, para que tomen los recaudos y si vamos a tener que salir en movilización en lucha por un presupuesto, lo vamos hacer a la cabeza del rector", dijo a la ABI.



Explicó que la UTO tiene un déficit este año de al menos 30 millones de bolivianos y dijo que para cubrir una planilla de sueldos se requieren 13 millones lo que equivale en dos meses a 26 millones de bolivianos.



Anunció que esa crisis económica se hará conocer al propio presidente del Estado, en una posible audiencia para el próximo jueves.



"Estamos pidiendo al Gobierno nos otorgue un soporte económico extraordinario que cubra por lo menos estas planillas de sueldos", refrendó.