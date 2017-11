Estrellas del pop hablan de sus crisis de depresión, anorexia y bipolaridad



13/11/2017 - 17:16:25

Infobae.- Artistas como Lady Gaga, Chance the Rapper y Olly Alexander están derribando el tabú en torno a hablar sobre enfermedades mentales. Recordamos a los inspiradores héroes creativos que han compartido su lucha hacia el bienestar mental este año.



La depresión entre los adolescentes ha experimentado un incremento del 30 por ciento en la última década. Pero aunque esta estadística es escalofriante, los jóvenes adultos de hoy en día están empezando a hablar sobre su sufrimiento. Esta apertura se ha visto sin duda inspirada por una ola de celebridades que están iniciando conversaciones en torno a este tema, entre ellas figuras como Selena Gomez, Pete Davidson y Lady Gaga. En la potente canción "1-800-273-8255" de Logic, el rapero habla sobre su lucha por superar pensamientos suicidas, rapeando inquietantemente: "No quiero estar vivo / Solo quiero morir". El tema se ha convertido en uno de los mayores éxitos del año.



El Día Mundial de la Salud Mental fue creado por la Organización Mundial de la Salud para "despertar conciencia sobre los problemas de salud mental y movilizar esfuerzos en apoyo a una mejor salud mental".



El documental Growing Up Gay de Olly Alexander ilustra cómo se ve afectada la comunidad LGBTQ por la enfermedad mental



El líder de la banda Years and Years, Olly Alexander, siempre ha sido muy directo acerca de cómo su lucha contra la depresión y la ansiedad ha estado vinculada a su identidad queer. Ha afirmado que ambos trastornos son un subproducto del bullying y el odio hacia sí mismo que experimentó cuando era un adolescente que todavía no había salido del armario.



Este año, formó equipo con la BBC para producir Growing Up Gay, un documental que se centra en la elevada presencia de las enfermedades mentales dentro de la comunidad LGBTQ. El programa, de una hora de duración, está repleto de momentos íntimos y sinceros: Olly leyendo un diario de su adolescencia lleno de pasajes desgarradores acerca de su lucha contra la bulimia, su madre llorando por no haber percibido los signos de advertencia y Olly sentado charlando con su mejor amiga (que se identifica como lesbiana) sobre las cicatrices emocionales que le dejó su paso por el instituto.



Growing Up Gay muestra a los jóvenes espectadores LGBTQ que, aunque es posible vivir una vida feliz y sana como joven adulto queer, las cosas no se limitan a "mejorar" por arte de magia de la noche a la mañana. A menudo se precisa una gran cantidad de sanación personal.



El documental Five Foot Two de Lady Gaga muestra cómo la depresión de la cantante afecta a su fibromialgia



En 2017, las estrellas del pop han optado por mostrarse transparentes. Katy Perry retransmitió en vivo una sesión de terapia y Demi Lovato está a punto de hablar de su abuso de sustancias en un documental que se estrenará próximamente. Por su parte, Five Foot Two de Lady Gaga es un esfuerzo en forma de documental para convencernos de que la estrella del pop que llevó un traje hecho de carne no es más que una chica italoamericana normal y corriente.



Aparte de todos los sombreros de cowboy y los paseos a caballo, hay algunos momentos profundamente personales en este documental de Netflix. Hay una emotiva escena en la que Gaga habla sobre la soledad y la depresión que acarrea la fama, diciendo: "Pero es que yo, simplemente… estoy sola, Brandon. Todas las noches. Y todas esas personas se marchan, ¿sabes? Se van y entonces me quedo sola. Y paso de que todo el mundo me esté tocando y hablando todo el día al más absoluto silencio".



Gaga también comparte el debilitante dolor que le provoca su fibromialgia, que según sus palabras empeora con la depresión. Cuando vemos a la cantante tumbada en un sofá llorando por el dolor que le producen sus graves espasmos, el hecho de que las enfermedades mentales pueden tener síntomas físicos queda desgarradoramente claro.



Selena Gomez y Petra Collins exploran los trastornos alimentarios en "Fetish"



Selena Gomez empleó su batalla personal contra la depresión y la ansiedad ―que a menudo suelen ser un efecto secundario del lupus― como inspiración para el vídeo de su tema "Fetish", dirigido por Petra Collins. En el vídeo vemos a Selena rompiendo platos en una cocina y llorando bajo la lluvia.



Selena fue muy sincera acerca del significado personal que subyace tras el vídeo (incluyendo un trastorno alimentario y las autolesiones), diciendo: "La escena de la cocina fue tremendamente liberadora, perder el control sobre mi cuerpo y perderme de vista a mí misma". Selena también habló sobre lo difícil que puede ser el camino hasta la recuperación y sobre cómo a veces ese camino exige que elimines a las personas tóxicas de tu vida.



"Darse cuenta de dónde procede realmente todo lo que te sucede es un viaje muy solitario", contó a Business of Fashion acerca de haberse librado de sus inseguridades y su actitud crítica consigo misma. "Y desprenderse de ello. Se convierte en una adicción, se convierte en un hábito, reprimir tu mente para que no vaya a esos lugares negativos en los que dices cosas malas y haces cosas malas cuando llevas determinada ropa o representas a determinada cultura. Pero es muy solitario, tuve que perder a mucha gente en mi vida para llegar allí".



Chance the Rapper se sincera acerca del TEPT



Chance ha iniciado un necesaria conversación en torno a la salud mental en la comunidad negra, admitiendo que era algo de lo que simplemente no se hablaba cuando él era pequeño. "Creo que la ansiedad es también algo a lo que ahora mismo me estoy viendo expuesto", dijo en una entrevista concedida a Complex.



Y continúa diciendo que, aunque sospecha que podría padecer TEPT [Trastorno de Estrés Postraumático] a causa de las muertes de sus amigos, no quiere permitir que nada "se interponga en su camino". "Una gran conversación e idea en la que me estoy adentrando ahora mismo es la de la salud mental de la población negra. Porque durante mucho tiempo aquello ha sido algo de lo que ni siquiera se hablaba. No lo recuerdo. No recuerdo que la gente hablara sobre la ansiedad. No recuerdo, cuando era un crío, que aquello fuera un tema de conversación".



Pero, como muchas otras personas, Chance tiene sus reservas acerca de recibir tratamiento médico para la ansiedad. Se calcula que tan solo el 20 por ciento de los adultos jóvenes con ansiedad recibe tratamiento. "De algún modo me da miedo la medicación", admitió. "Estoy bien con la automedicación. Me gusta fumar maría y mierdas para relajarme… No tengo intención de probar drogas nuevas, incluso aunque sean recetadas".



Pete Davidson revela que le han diagnosticado trastorno límite de la personalidad

El pasado mes de septiembre, Pete Davidson reveló públicamente que le habían diagnosticado trastorno límite de la personalidad. La gente con este trastorno mental a menudo experimenta graves cambios de humor y comportamientos autodestructivos. Davidson apareció recientemente en SNL para hablar sobre su diagnóstico y despertar conciencia en torno a la enfermedad.



"Como algunos de vosotros sabréis, recientemente me diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, una forma de depresión", compartió Davidson. "La depresión afecta a más de 16 millones de personas en este país [Estados Unidos] y no existe una cura per se, pero para cualquiera que esté lidiando con ella existen tratamientos que pueden ayudar".



Antes de su aparición en SNL, Davidson había hablado de lo difícil que fue tomar las riendas de su vida y de su salud mental durante una aparición en el programa WTF with Marc Maron. "Este ha sido el peor año de mi vida, recibiendo el diagnóstico y tratando de vislumbrar cómo aprender de esto y vivir con ello", dijo Davidson sincerándose en la entrevista.