La reflexión de Candelaria Tinelli sobre sus tatuajes y con foto en bikini: Mi cuerpo arruinado por la tinta



13/11/2017 - 09:49:00

Infobae.- "De mis personas favoritas en el mundo. Para mí, el mejor tatuador que existe. Me enseñó que esto es mucho más que dibujarse la piel, y que va más allá de las modas y tendencias", escribía Candelaria Tinelli (26) en su cuenta de Instagram hace tan solo cuatro días cuando publicó el último tatuaje que se hizo en la frente.



Sin embargo, la artista plástica sorprendió a sus seguidores de la red social con una profunda reflexión sobre los distintos diseños con los que cubrió casi todo su cuerpo. Con el correr de los años, incluso, se fue tapando tatuajes viejos y los cubrió con nuevos.





"Mi cuerpo arruinado por tinta", escribió Cande este martes junto a una selfie en la que luce una bikini negra con detalles plateados, lleva una botella de agua en la mano y se está cubriendo parte del cuerpo con una toalla blanca.



En menos de una hora, la publicación obtuvo más de 70 mil me gusta y otros miles de comentarios que apoyaban el pensamiento de la artista plástica, otros que estaban en contra, y también hubo quienes interpretaron que el mensaje de Cande fue con ironía y sarcasmo.



"Lo de los tatuajes de Candelaria puede no gustarme mucho, por ejemplo, pero es algo que yo tengo también, entonces ¿hasta dónde puedo decirle algo? Y además ya es adulta", decía Marcelo Tinelli (57) sobre la decisión.



"Cande es especial, a ella no le importa. Es escorpiana, se la banca, tiene personalidad. Yo le digo "no te pelees". Más allá de que es una excelente empresaria, responsable, trabajadora –la verdad es que estoy orgulloso–, con el tema de subir fotos no tiene drama", agregaba el conductor.





Soledad Aquino, sin embargo, madre de Candelaria y Micaela Tinelli, también ha dado entrevistas en las que manifestó que le hubiera gustado que su hija no tuviera tantos tatuajes: "Como mamá me gustaría tener una hija con la piel más limpita".