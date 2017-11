Diego Fonseca: Hoy el periodismo es más necesario que nunca



La Razón.- La cantidad de información que circula en la actualidad en las redes sociales sin verificación previa de autenticidad o fuentes hace que el periodismo sea "más necesario que nunca", afirmó en Bolivia el periodista argentino Diego Fonseca.



"La pulverización y atomización de producción de información producto de las redes sociales y el internet en general hace cada vez más necesaria la mirada de periodistas profesionales, de intérpretes profesionales de la información", dijo Fonseca en una entrevista con Efe en La Paz.



Según el experto, en la actualidad hay "muchísima información que se produce sin ningún tipo de atribución, sin ningún ajuste a método" y un ejemplo de ello es la existencia de noticias falsas.



"Las granjas de producción de información falsa circulan fácilmente por internet porque la gente cree que esa "noticia" tiene valor de verdad, es verosímil y la reproduce", indicó.



Por ello, consideró que el método periodístico de verificación de la información, documentación y comprobación "es imprescindible para poder discutir el espacio de territorio de estos mecanismos de construcción de ficciones que son los hechos alternativos y las "fake news" (noticias falsas)".



El también escritor llegó a Bolivia esta semana para participar en una conferencia para periodistas organizada por el privado Banco Bisa, en la que expuso el tema "Like si te gusta. Los medios en los tiempos líquidos de internet".



El primer cambio que se produjo a partir de la aparición de las redes sociales fue que estas "desintermediaron" el intercambio o la transmisión de información por parte de los medios de comunicación a las audiencias, señaló.



Los medios "se ven obligados a encontrar ahora un nuevo modelo de negocios que les permita recuperar" la importancia que tenían como "facilitadores" de información y noticias, además de lograr que su existencia sea sostenible.



El periodista argentino Diego Fonseca hablando durante una entrevista en La Paz ( Bolivia). Foto: EFE



"Y necesitan repensar su modelo de negocios, también producto de las redes, porque al perder los medios su capacidad como canal de comunicación entre oferentes de algo, sean noticias o productos, y audiencias o consumidores, también pierden capacidad de atraer a esos patrocinadores y a esos oferentes de noticias para que los utilicen como vínculo o canal con los públicos", sostuvo Fonseca.



En este caso, agregó, aún no está claro el camino que se debe seguir, ya que hay "mucha experimentación" y "se está trabajando sobre ensayo/error".



Otro cambio fue que las redacciones se han vuelto "mucho más líquidas" y se llenaron de nuevos personajes, ya que debieron pasar "de la producción analógica" a la digital.



Esto implica "introducir nuevas tecnologías, nuevas plataformas que cambian la dinámica interna, la cultura interna y las relaciones de poder internas dentro de los medios", agregó.



A su juicio, los medios también se enfrentan al problema de que las audiencias ahora cambian muy rápido y "ya no tienen fidelidad hacia un medio específico", tal vez sí hacia algunos en particular, "pero solo porque la marca en sí tiene cierto peso significativo".



El periodista argentino Diego Fonseca hablando durante su participación en una conferencia para periodistas, en La Paz ( Bolivia). Foto: EFE



"Hay una migración más natural. Las audiencias son traidoras, eso es normal, la gente busca información donde encuentra la información que está mejor construida, donde siente que la información satisface más sus necesidades. Y eso obliga a que los medios tengan que pensar modos de producción de información distintos", manifestó Fonseca.



Ante esto, los medios deben decidir si se suman "a este río permanente de noticias", o si reducen la frecuencia para pasar a una producción de información "mucho más profunda y contextualizada que dé certidumbres a las personas".



Se trata de comprender que "si bien uno necesita responder a la demanda sistemática de información con producción sistemática, no puede estar todo el tiempo corriendo detrás de la última noticia".



Según Fonseca, los periódicos en concreto tienen que decidir "si siguen produciendo información de ayer para publicar mañana", teniendo en cuenta que los lectores pueden acceder de inmediato a estas noticias a través del internet.



"Sin ese tipo de cambios, los medios van a tener problemas", advirtió el periodista, para quien el asunto es cómo pasar de una frecuencia periódica de información a dar "más tratamiento" a las noticias para que sean "contextualmente más poderosas".



Lo que se debe tener en cuenta es que antes los periódicos cerraban sus ediciones a cierta hora y durante la noche había un "gap (brecha) informativo", mientras que hoy, gracias al internet, se ha facilitado la "circulación omnipresente de información".



El argentino consideró que aún no ha llegado "la muerte de la prensa escrita", pues hoy se lee "más que nunca" y cada vez se hace mejor periodismo escrito.