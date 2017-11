TSE debe difundir campaña con imparcialidad



13/11/2017 - 08:05:09

El Diario.- El diputado opositor, Gonzalo Barrientos, pidió a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que informen con imparcialidad y transparencia sobre las elecciones judiciales del 3 de diciembre y no solo informe quiénes postularán, también debe informar los tipos de votos a los que puede optar la población habilitada para sufragar.



La denuncia del diputado Demócrata señala que desde hace una semana atrás se viene esperando esta respuesta por parte del TSE, con la finalidad de que se comprometan en difundir estos tres aspectos de las elecciones judiciales que se realizará el próximo 3 de diciembre.



“Lo que nosotros exigimos a esta instancia electoral es que toda información que se emita hacia la población debe ser de la manera más transparente e imparcial y no como en el momento se está efectuando dando a conocer a la ciudadanía solo algunos aspectos donde se difunde solamente sobre los candidatos”, manifestó Barrientos.



Por otro lado, exigió que se proceda con transparencia en todo el proceso preelectoral, por lo que solicitó que el TSE, entregue a las agrupaciones ciudadanas y partidos políticos solicitantes una copia de las actas de escrutinio de cada mesa electoral y así hacer un control riguroso y evitar fraude. El pedido hasta la fecha no tiene respuesta.



CAMPAÑA



Con relación a la campaña por el voto nulo, la autoridad señaló que esta tarea se ha iniciado en todo el país por el sector de los partidos demócratas donde se tiene constantes reuniones con los comités ejecutivos de todos los diferentes departamentos y para los próximos días se ha dispuesto realizar este trabajo en los municipios.



El principal objetivo según Barrientos es informar a la ciudadanía que el voto nulo es legal y constitucional y que no pueden coartar la libertad de expresión de la población en un proceso democrático.