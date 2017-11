Inician campaña en Cochabamba por el voto nulo en elecciones



13/11/2017 - 08:03:59

Los Tiempos.- El colectivo Fuerza Cochala inició ayer la campaña para propiciar el voto nulo en las próximas elecciones judiciales del 3 de diciembre, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmó que están prohibidas las campañas en estas justas electorales, sea por un candidato o por la forma de votar.



El diputado Rodrigo Valdivia explicó que el colectivo ciudadano al que pertenece inició la campaña indicando que la Constitución Política del Estado le garantiza su derecho a la libertad de expresión y que no teme posibles procesos del TSE.



“El Gobierno siempre ha tratado de aplicar la política del miedo. No nos van a amedrentar y vamos a seguir con la campaña”, dijo a tiempo de aclarar que la actividad no fue organizada por Unidad Demócrata (UD), la sigla con la que llegó a la Cámara de Diputados, sino por el colectivo Fuerza Cochala.



Asimismo, anunció nuevas actividades, como distribución de volantes y caravanas ciudadanas sin importar las prohibiciones del TSE.



“No creemos en estas elecciones amañadas, donde los candidatos han sido impuestos por los dos tercios del oficialismo. Creemos que el voto nulo es una forma de protesta contra esta manipulación electoral”, dijo Valdivia.



Añadió que la crisis de la justicia no se resolverá imponiendo candidatos afines al oficialismo y que lo mejor sería designar a las autoridades judiciales mediante el sistema de meritocracia.