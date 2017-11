De 60 denuncias contra Condori sólo tres han llegado a imputación



13/11/2017 - 08:02:02

El País.- De las aproximadamente 60 denuncias que suman en contra del exgobernador del departamento de Tarija, Lino Condori, solamente tres se encontrarían con imputación formal, dando esto lugar a una etapa de audiencias de medidas cautelares que el imputado viene sobrellevando, asesorado por dos abogados y presentándose una vez al mes ante la Fiscalía como garantía de que se someterá a los procesos.



El 2016 fue un año en que las causas contra el exgobernador se incrementaron notablemente, ya que de 26 denuncias que tenía en 2015, la cifra subió a 49, muchas de ellas activadas desde que el gobernador Adrián Oliva asumió las riendas de la Gobernación. El común denominador es el presunto daño económico al Estado, donde se involucran tanto al exgobernadorcomo a sus secretarios.

Según los datos recientes las denuncias a estas alturas del 2017 llegan a 60. Entre las que llegaron a la fase de imputación formal que implica la confirmación de indicios suficientes para continuar con un investigación, se tienen la denuncia por el proyecto denominado “Iscayachi final Copacabana”, donde presuntamente se favoreció a una empresa en la adjudicación. En este caso se llegó a la fase de acusación formal.

Otra denuncia que progresó fue por la compra de “Motores Chinos” de conversión a GNV, donde se investiga incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, caso que implicó la notación preventiva de los bienes de la exautoridad. La tercera es sobre un accionar administrativo basado en que desde el 18 al 22 de diciembre del 2014, Condori hubiere contratado 593 millones de bolivianos en proyectos a través del subgobernador de O´Connor, Walter Ferrufino, cuando no había disponibilidad presupuestaria para ello.

Al respecto el exogobernador Lino Condori, expresó sentirse con la conciencia tranquila ya que hasta ahora, pese a las peticiones de la Gobernación de que se le apliquen medidas gravosas como la detención preventiva, continúa defendiéndose en libertad. Consultado sobre las 3 denuncias que pasaron a imputación formal, manifestó que esto no le preocupa pues él está presente cuando se lo convoca al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).

“Creo que la mayoríatienen tintes políticos, al menos en los casos donde se me denuncia por contratos para proyectos o por convenios nacionales que firmé, ahí creo que claramente se ve que están actuando políticamente. La justicia resolverá esta situación aunque constantemente se presentan apelaciones a las determinaciones de los jueces por parte de la Gobernación”, explicó.

El exsecretario Ejecutivo de la Gobernación, Roberto Ruíz, sostiene que es el propio gobernador el que “encarga las denuncias” en contra de los funcionarios de la pasada gestión, como una táctica para mantener “amordazada” a la oposición en Tarija y distraer a la población respecto a la gestión que se viene llevando y los hechos de presunta corrupción que van conociéndose en distintas instancias de la administración pública.

“Basta hacer un análisis de cuántos procesos se inició en la Gobernación de Lino contra la anterior gestión, y de cuántos procesos inicia la gestión actual de la Gobernación en contra de Lino. Jamás se hizo una persecución judicial y política como esta”, expresó.

Consultado el Fiscal de Distrito, Gilbert Muñoz, indicó que por responsabilidad no puede opinar sobre la situación procesal de la exautoridad, empero indicó que es posible preparar en los próximos días una información cabal para conocer el estado a detalle de cada una de las denuncias presentadas, que se encuentran en el sistema del Ministerio Público, con distintos panoramas de avance según lo recabado en la etapa investigativa.



Situación económica del exgobernador



El Juzgado de Instrucción Primero del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija, dispuso la anotación preventiva de bienes del exgobernador interino de Tarija, Lino Condori, por la suma de 10.014.000 bolivianos, dentro del proceso penal que se le sigue por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la adquisición de los Motores Chinos