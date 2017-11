Ramos: UD usa judiciales en campaña contra el Gobierno



13/11/2017 - 08:00:55

Página Siete.- El diputado y jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) David Ramos aseguró que "la campaña” por el voto nulo para las elecciones judiciales que realizan los legisladores de oposición es en realidad un pretexto para hacer campaña contra el Gobierno. "Tiene un trasfondo político”, manifestó.



"Porque lo que están haciendo en la oposición es utilizar como argumento el tema de las elecciones judiciales para hacer campaña contra el Gobierno, contra la repostulación del hermano presidente Evo Morales”, dijo el diputado Ramos.



El diputado opositor de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría inició el fin de semana, junto a un grupo de seguidores, la socialización en las calles de La Paz al derecho de la población para votar nulo en las próximas elecciones de los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.



"Lo que estamos haciendo es socializar las opciones de voto. La ley ha reconocido que el ciudadano que asista a sufragar en este proceso judicial pude votar válido, puede votar blanco y, como nosotros, puede votar nulo”, dijo el diputado de oposición en la plaza Camacho.



Según explicó el legislador de Unidad Demócrata, "cada voto tiene su significación: votar nulo, sostiene, es una forma de rechazar el proceso, es una forma de rechazar el estado actual de la justicia, es una forma de rechazar la corrupción y la dependencia que tiene el Órgano Judicial con el Órgano Ejecutivo”.



"Lo que estamos haciendo es socializar, es lamentable que el TSE no lo haga”, añadió Santamaría y aseguró que esta acción no se trata de una campaña, sino de dar a conocer a la población cuáles son sus alternativas.



No obstante, Ramos afirmó que Ley 026 del Órgano Electoral dice que ninguna persona, por más política, por más militar o civil que sea puede realizar acción alguna a favor o en contra de los postulantes, por lo que para Ramos se está incurriendo en una falta electoral.



"Ese es el objetivo que tienen, pero lamentablemente la oposición en todo este tiempo siempre ha sido una actitud de sabotaje, nunca ha jugado a las cartas que tiene la democracia, ya ellos en el pasado han sido aliados de los dictadores, han sido aliados de los neoliberales y hoy juegan a la misma carta para impedir que la población asista a elegir autoridades de las judiciales”, manifestó Ramos.



Sin embargo, Santamaría aclaró que la socialización que está realizando no es una campaña, dado que ellos no pueden acceder a los medios de comunicación. "No es una campaña porque no podemos acceder a los medios, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene el monopolio de la compra de espacios, difusión de spot, todo lo tiene el Tribunal”, aseguró el diputado y, además, afirmó que para evitar las sanciones correspondientes por ser funcionario público electo realizará este proceso de socialización durante el medio día y al final del día a pie y a voz en cuello y sin comprometer el horario laboral.