Trump: Corea del Norte representa una amenaza para la paz

12/11/2017 - 19:16:11

VOA.- Previo a su llagada a Manila, Filipinas, el presidente de Estados Unidos Donald Trump discutió sobre Corea del Norte y el mar del Sur de China con el presidente vietnamita, Tran Dai Quang.



"Todos saben lo que estamos viendo en el mar del Sur de China (...) Si puedo ayudar de alguna manera, soy un muy buen mediador y un muy buen árbitro": comentó el presidente de los Estados Unidos.



Trump además reiteró su advertencia de que Corea del Norte representa una gran amenaza para la paz y la estabilidad en la región.



"Como dije en mi discurso ante la asamblea nacional de la República de Corea, todas las naciones responsables deben actuar ahora para garantizar que el régimen corrupto de Corea del Norte deje de amenazar al mundo con una pérdida de vidas impensable. Queremos la estabilidad, no el caos, y queremos la paz, no la guerra ", precisó Trump.



En un tweet del domingo anterior, Trump devolvió las críticas al líder norcoreano Kim Jong Un, que una vez más lo llamó "viejo chocho", un término que describe a una persona mayor.



En Twitter, Trump, que frecuentemente ha llamado a Kim "Little Rocket Man", dijo: "¿Por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome viejo, cuando NUNCA lo llamaría" bajo y gordo? Oh, bueno, trato de ser su amigo, ¡y tal vez algún día eso suceda! "



Durante su reunión bilateral con Quang, Trump también se ofreció com mediador en la disputa del Mar de China Meridional. Cuando se le preguntó acerca de la oferta en la conferencia de prensa, Quang solo dijo que Vietnam busca una solución pacífica al problema a través de negociaciones y en línea con el derecho internacional.



Trump en Manila

El presidente de Estados Unidos Donald Trump estrechaba las manos con el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte mientras llega a la gala que conmemora el 50 aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, el 12 de noviembre de 2017.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Manila el domingo para las cumbres con ansiosos pero sospechosos líderes del sudeste asiático.



​El Air Force One de Trump llegó a Manila poco antes de las 6 p.m. hora local, después de que unos 3.500 manifestantes filipinos trataran de marchar sobre la embajada de los EE. UU.



Los manifestantes gritaron a Trump que se fuera y acusaron al gobierno de Estados Unidos, un antiguo colonizador filipino de aproximadamente 50 años, de buscar guerras en el extranjero.



"Sabemos que Estados Unidos ha estado buscando la guerra en todo el mundo, en todos los países del tercer mundo en los que intentan entrar", dijo la manifestante Kristine Cabardo, de 23 años. "EE. UU. el imperialismo en primer lugar trae solo guerra y destrucción.



Una pancarta de protesta decía "Dump Trump - # 1 Terrorista"



Miles de policías antidisturbios bloquearon a los manifestantes, que fueron organizados por un partido minoritario de izquierda, para llegar a la embajada o cualquier lugar donde Trump asista a las cumbres organizadas por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático hasta el martes.



"Literalmente, el gobierno de Filipinas no sirve a su pueblo filipino", dijo Cabardo. "Incluso los soldados y la Policía Nacional de Filipinas no están allí para proteger y servir. Sirven y protegen el status quo".



Impulso en Vietnam



Antes de llegar a Manila, Trump se reunió en Hanoi con el presidente vietnamita, Tran Dai Quang, y luego Trump dijo en una conferencia de prensa conjunta que: "para que el comercio funcione, todos los países deben cumplir las reglas. Me alienta que Vietnam se haya convertido recientemente en el mercado de exportación de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Sr. Presidente, aplaudo sus esfuerzos para implementar reformas económicas y aumentar el comercio y la inversión de Vietnam en todas las direcciones. Estados Unidos está entusiasmado con las reformas que promueven la prosperidad económica para todos los ciudadanos vietnamitas".



Trump agregó: "Acabamos de tener una gran discusión sobre los productos y servicios estadounidenses que llegan a Vietnam. Confío en que los productos estadounidenses de energía, agricultura, servicios financieros, aviación, comercio digital y defensa puedan satisfacer todas sus necesidades comerciales. Y, de hecho, no solo los conoces, sino que lo que hacemos es mejor que nadie ".



"Estamos siendo abiertos y ustedes también", dijo Trump al Secretario General del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, en Hanoi. "Y pensar dónde estamos y hacia dónde hemos llegado, es un logro para ambos países. El comercio se ha convertido en un elemento muy importante de nuestra relación".



Entre tanto Quang describió la reunión con Trump como fructífera, y dijo que: "la visita de estado del presidente a Vietnam marca un hito en las relaciones entre ambos países, creando un fuerte impulso para el desarrollo efectivo ".​



APEC



Antes de su llegada a Hanoi, Trump estuvo en la ciudad vietnamita central de Danang, donde asistió a la cumbre anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico.



De camino a Hanoi a bordo del Air Force One, Trump reiteró a los reporteros que viajaban con él, que discutió con los líderes de APEC los acuerdos bilaterales que han resultado en desequilibrios comerciales que, según él, son desventajosos para los EE. UU.



"Es vergonzoso. Y no culpo a ninguno de esos países. Culpo a las personas que teníamos que nos representaban que no sabían lo que estaban haciendo porque nunca deberían haber dejado que eso sucediera".



Al cierre de la reunión de APEC, los 21 países miembros emitieron una declaración en la que expresaron su apoyo al libre comercio y vínculos regionales más cercanos, sin ninguna mención de la doctrina "América Primero" de Trump.



China



El viernes, Trump y su homólogo chino, el presidente Xi Jinping, ofrecieron puntos de vista marcadamente contrastados sobre la dirección del comercio en Asia en discursos separados para los líderes empresariales regionales.



Trump dijo a la Cumbre de CEOs de APEC que está dispuesto a hacer acuerdos comerciales bilaterales con cualquier país de la región del Indo-Pacífico, pero rechazó firmemente los acuerdos multinacionales, como la Asociación Transpacífico de 12 naciones, que fue rápidamente abandonada en el primeros días de su administración.



"Haré acuerdos comerciales bilaterales con cualquier nación del Indo-Pacífico que quiera ser nuestro socio y que respetará los principios del comercio justo y recíproco", dijo Trump. "Lo que no haremos más es celebrar grandes acuerdos que nos atan las manos, renunciar a nuestra soberanía y hacer que una aplicación significativa sea prácticamente imposible".



El presidente de Estados Unidos dijo que en el pasado, cuando su país "bajó las barreras del mercado, otros países no nos abrieron sus mercados".



A partir de ahora, sin embargo, Trump advirtió a los Estados Unidos que "espera que nuestros socios sigan fielmente las reglas. Esperamos que los mercados estén abiertos en igual medida en ambos lados y que la inversión privada, no los planificadores del gobierno, dirija la inversión "



El presidente Xi, cuyo ascenso ha sido impulsado a gran escala, siguió inmediatamente a Trump en el escenario de Danang.



Xi abrazó el concepto multilateral, en particular pidiendo apoyo para un Área de Libre Comercio de Asia y el Pacífico (FTAAP), que armonizaría los pactos económicos regionales y bilaterales.