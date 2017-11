Morales: mentiras de Página Siete no podrán confrontar a los cocaleros

12/11/2017 - 18:54:02

La Paz, (ABI).- El presidente Evo Morales advirtió el domingo que las mentiras que difunde el diario "Página Siete" sobre la Ley de la Coca no podrán confrontar a los cocaleros del trópico de Cochabamba y de los Yungas de La Paz y desafió al dueño de ese medio de prensa a un debate sobre sus publicaciones.



En un acto en el que entregó una unidad educativa en el municipio de Entre Ríos, Cochabamba, el Jefe de Estado lamentó que Pagina Siete continúe recurriendo a las mentiras en sus titulares.



"Que el dueño el periódico se defienda, que venga a debatir conmigo, vamos a mostrarles como miente. Claro, si es pro chileno y pro yanqui va a seguir mintiendo para confrontarnos, porque lo que quieren es enfrentarnos a (los cocaleros de) Yungas y del Trópico de Cochabamba y no van a poder", aseguró.



Morales manifestó esa posición en alusión a un titular de Pagina Siete publicado el sábado que dice: " El TCP falla contra Yungas y legaliza la coca del Chapare", afirmación que para el mandatario es una falacia, porque explicó que la nueva Ley General de la Coca garantiza la producción de esa planta de por vida en ambas regiones.



Además, recordó que la norma que estaba en contra de los Yungas de La Paz es la Ley 1008, que no garantiza coca de por vida y establecía que los nuevos cultivos en esa región eran ilegales.



"Antes en gestiones pasadas había miles de hectáreas de coca en Cochabamba que en los Yungas y ahora hay más coca en La Paz que en Cochabamba", sostuvo



Asimismo, el mandatario dijo que "Pagina Siete" también incurrió en otra mentira en la misma edición del sábado, en la que compara el número de seguidores registrados en su cuenta Twitter con la del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), sin considerar el tiempo de creación de cada cuenta en esa red social.



"Dicen que Mesa lidera la lista (de tuiteros) con 320.000 seguidores y Evo está con 265.000 seguidores, pero la mentira radica en que Carlos Mesa está (en las redes) desde el año 2011 y yo recién empecé en abril del año pasado y ya lo estamos alcanzando", sostuvo.



Para el Jefe de Estado "así de mentirosos son los periódicos de la derecha y seguramente en siete años vamos a estar con 500.000 seguidores en todo el mundo.



Finalmente, el Presidente denunció que ese diario privado también pretende tergiversar lo que se entiende con "democracia comunal" y la reelección.