No permitiremos que estrategia de EEUU empañe la credibilidad de Morales: Martínez

12/11/2017 - 14:24:13

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, René Martínez, afirmó que el Ejecutivo y las organizaciones sociales no permitirán que la estrategia de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) empañe la credibilidad del presidente Evo Morales con mentiras y distorsiones sobre la situación del país.



La autoridad manifestó esa posición en referencia a la llegada a Bolivia de un nuevo encargado de negocios del gobierno de EEUU, tras finalizar las tareas de Peter Brennan, este último acusado de injerencia por el Gobierno boliviano.



"No vamos a permitir a que pudieran estos hechos meternos bajo el concepto de narco Estado, no vamos a permitir el hecho de distorsión para generar una suerte de empañamiento de la credibilidad de nuestro presidente y nuestro gobierno", dijo en entrevista con los medios estatales.



Martínez dijo que el Ejecutivo, al igual que las organizaciones sociales, estará con la "mirada vigilante", para defender la dignidad de los bolivianos que fue consolidad desde hace más de 11 años.



"Querer distorsionar para poder empañar al gobierno es simplemente un nivel de planificación encomendada desde la embajada norteamericana para atentar contra la credibilidad de nuestro Gobierno y no lo vamos a permitir", insistió.



El Ministro de la Presidencia dijo que "existen razones fundamentales" para cuidar la dignidad de Bolivia, ya que el Gobierno de EEUU tiene antecedentes negativos para entablar una relación bilateral.