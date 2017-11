El acto prohibido que realizó Kevin Spacey en su visita al Palacio de Buckingham



12/11/2017 - 13:09:07

Infobae.- El actor estadounidense Kevin Spacey, centro de un escándalo de supuestos acosos a jóvenes, visitó hace unos años en privado el palacio de Buckingham y rompió el protocolo al sentarse en el trono de Isabel II.



El actor visitó la residencia oficial de la familia real británica junto con el príncipe Andres, duque de York y tercer hijo de Isabel II, y se tomó fotografías sentado en un trono, según reveló este domingo el Sunday Times.



La entrada al palacio se produjo años atrás cuando Spacey era director artístico del teatro londinense Old Vic, puesto que ocupó entre 2004 y 2015, afirma el rotativo, que aclara que no hay sugerencia alguna de que las autoridades monárquicas estuvieran al tanto de los supuestos casos de acoso sexual por parte del actor.



"Acercarse a los tronos es algo que no se hace. Si un miembro del personal (del palacio) lo hace, habría medidas disciplinarias", dijo una persona al tanto de este incidente.





La sala del trono en el palacio alberga una silla especial fabricada para la coronación de la reina en 1953, que tuvo lugar en la Abadía de Westminster, un año después de asumir el trono a la muerte de su padre, el rey Jorge VI.



En tanto, la monarquía se limitó a confirmar que el actor sí ha realizado un recorrido en la sede real.