Crecimiento económico de Bolivia no es un milagro sino es el resultado de la lucha del pueblo

12/11/2017 - 12:18:33

Entre Ríos, BOLIVIA,(ABI).- El presidente Evo Morales dijo el domingo que el crecimiento económico de Bolivia no es producto de un milagro, como afirman algunos medios de prensa internacional, sino es el resultado de la lucha del pueblo, que materializó la nacionalización de los recursos naturales desde hace 11 años.



"No hay ningún milagro económico, aquí es una planificación inspirada en la lucha del pueblo boliviano, el pueblo es tan sabio y sabe exactamente que tiene que hacer sus autoridades y gobernantes", dijo en un acto en el que entregó una unidad educativa en el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba.



El Jefe de Estado dijo que los bolivianos nunca deben olvidar que a partir de la nacionalización, instaurada en 2006, la situación económica del país cambió, situación que a la fecha es reconocida por organismos internacionales.



Actualmente, Bolivia, que en 2006, apareado a la llegada de Morales a Palacio Quemado, recuperó propiedad sobre sus recursos naturales, vive de sus exportaciones, principalmente de gas natural.



Gracias a la política de nacionalización, al menos 2 millones de bolivianos, principalmente campesinos, han salido de la pobreza en los últimos 11 años en que el país dejó el sótano de la depauperación de Sudamérica.



En los últimos 10 años de la gestión de Morales, la economía de Bolivia creció en promedio 5% y el Producto Interno Bruto (PIB) nominal subió 196% hasta alcanzar 33.794 millones de dólares, según el informe presidencial de 2016.



Los índices de crecimiento económico alcanzados año tras año mostraron una economía boliviana estable y blindada en la región.



"Después de casi 12 años de presidente vamos bien, estos días en los periódicos pasaron informaciones desde Europa y desde el norte de que Bolivia sigue siendo el país con mayor inversión, pero con mayor crecimiento económico", aseguró el Mandatario.



Minutos antes, mediante su cuenta Twitter, el Jefe de Estado saludó el análisis positivo que realizan diversos medios de comunicación internacional sobre la economía de Bolivia y sus políticas en ese campo durante los últimos años.



"Saludamos que medios de comunicación internacionales, reconozcan que el éxito económico boliviano no es producto de un milagro; sino de una planificación y esencialmente producto de la nacionalización de los hidrocarburos, gracias a la unidad del pueblo boliviano", escribió el mandatario.



Recientemente agencia de noticias RT señaló que "en medio de los embates de la crisis mundial y de presiones externas contra el gobierno de Evo Morales, la economía boliviana ha sabido mantenerse en pie".



En un artículo, publicado este sábado, ratifica a Bolivia como el país suramericano con mayor crecimiento en 2017 gracias a la "mirada hacia el mercado interno" y la "democratización del consumo" lo cual permitió que la nación suramericana afronte de una mejor manera el contexto internacional.