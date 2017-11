Desde estrés hasta el cáncer atacan a 5 ministros de Evo



Opinión.- El jueves 9 de noviembre, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que el presidente Evo Morales trabaja a un ritmo “casi inhumano”, porque inicia sus actividades desde la madrugada y concluye cerca de la medianoche.



En la misma línea, el vicepresidente Álvaro García Linera reconoció a EFE que no era fácil seguir la intensidad del trabajo del gobernante y que los ministros aguantaban "tres meses, seis meses, un año" y luego debían internarse en una clínica.



En los 11 años y 10 meses de gestión del presidente Morales, cinco ministros están enfermos y deben seguir controles a su salud. Otras cuatro autoridades dejaron antes sus cargos por la misma razón.



De acuerdo a los reportes de prensa, los ministros pasaron por un riguroso chequeo médico en La Paz y en el exterior, principalmente Cuba. Se trata del representante de Defensa, Reymi Ferreira; de Gobierno, Carlos Romero; Roberto Aguilar, de Educación, René Martínez, de la Presidencia y, Ramón Quintana, embajador en Cuba.



MARTÍNEZ René Martínez arrastra problemas de salud por un cuadro de estrés. El ministro de la Presidencia señaló a El Deber, que es el precio que se debe pagar por acompañar la gestión de Morales.



AGUILAR La enfermedad de Roberto Aguilar es casi un misterio. Una época solicitó una licencia temporal.



ARCE CATACORA A Morales le afectó que Luis Arce Catacora, su colaborador desde que asumió el poder y que manejó la cartera de Economía hasta el momento de su enfermedad, padezca de un tumor. Realiza tratamientos en Brasil y para ello recibe colaboración económica.



FERREIRA Al ministro Ferreira, le detectaron un tumor en los pulmones, el mismo que fue extraído en una cirugía practicada en La Habana, Cuba. Retornó hace días.



QUINTANA El exministro y actual embajador de Bolivia en Cuba, Juan Ramón Quintana, es uno de los que más visitó la clínica del Colaborador, que depende de la Brigada Médica Cubana, en La Paz. No fue revelado el motivo de sus consultas.



Acompañantes



El Presidente está a punto de cumplir con 12 años de mandato (desde 2006). En este tiempo 101 personas lo acompañaron en el gabinete.



Exautoridades alejadas por enfermedad ocupan hoy otros cargos de Estado



Varias autoridades pasaron por enfermedades que los alejaron del gabinete como es el caso de Óscar Coca (hoy gerente general de ENTEL). Fue ministro de la Presidencia.



Iván Canelas, Marianela Paco y Amanda Dávila fueron de la cartera de Comunicación.



Canelas es hoy gobernador de Cochabamba, Paco dirige un diario en Santa Cruz y Dávila, gerenta la Empresa Pública Editorial del Estado.



EL PRESIDENTE El presidente Evo Morales, a sus 57 años, estuvo hace meses en intensas revisiones médicas en Cuba, donde en abril fue sometido a una cirugía por un nódulo en su garganta. Pero también se hizo controlar una inflamación en la parte abdominal.



En junio del año pasado, fue operado de una rodilla debido a una lesión en un partido de fútbol.



CONTROLES El periódico El Deber, refleja que en una de las reuniones de gabinete celebradas en agosto de este año el Jefe de Estado lanzó la sugerencia, que para muchos de sus colaboradores fue una instrucción: los ministros deben someterse a una revisión médica, sobre todo el entorno del Mandatario.



La enfermedad de su más cercano colaborador, el exministro de Economía, Luis Arce Catacora, afectó profundamente a Evo Morales.



Arce renunció a su cargo, partió al Brasil y actualmente se somete a un tratamiento médico para combatir el cáncer que lo aqueja.



El exministro de Economía, reveló en septiembre que sufre de un cáncer en el riñón, mal que estaría en proceso de reversión a través de los tratamientos que sigue en Brasil y que posiblemente involucre la extirpación del tumor cancerígeno, informó ANF.



"(Los médicos) Están sorprendidos de la rapidez con que avanzó mi recuperación, la reversión de lo que sería un cáncer de riñón", indicó la exautoridad en una entrevista con la televisora Cadena A.



Álvaro García aconseja el ejercicio y comer bien



El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó hace un tiempo que el Gobierno toma recaudos para que los ministros no sean afectados por su salud por la intensidad de trabajo. Aseguró que pese a ello, el ritmo laboral no disminuirá.



Develó que para aguantar el ritmo laboral hace mucho ejercicio y cuenta con una alimentación basada en verduras y frutas. Admitió que el trabajo en el Gobierno es “intenso” y “estresante”.



“Hay varios ministros que acaban la gestión un poco enfermos y lo lamentamos, pero no por ello vamos a bajar el ritmo de trabajo, Bolivia requiere de gobernantes trabajadores y esforzados”, comentó la autoridad gubernamental en conferencia de prensa.



En ese sentido, a los ministros les recomendaron hacer deporte y tener cuidado con su alimentación.



Andrés Soliz Rada murió a sus 77 años en La Paz



El periodista y abogado paceño Andrés Soliz Rada falleció la madrugada del 2 de septiembre de 2016 en la ciudad de La Paz, a sus 77 años, debido a complicaciones en su salud.



El periódico El País, de Tarija, informó que su deceso se produjo en el Hospital Obrero de Miraflores “después de una larga batalla contra la septicemia” y la noticia se propagó de inmediato en las redes sociales.



Soliz Rada fue ministro de Hidrocarburos en la primera gestión de gobierno del presidente Evo Morales y es reconocido como uno de los principales autores del proceso de nacionalización de los hidrocarburos.



Aunque estaba alejado del Gobierno debido a algunas divergencias, el Presidente reconoce el aporte al modelo económico.