Realizan campaña contra trata y violencia sexual comercial



12/11/2017 - 10:07:59

El Día.- Entre el 16 de octubre y el 17 de noviembre de 2017, el Movimiento Vuela Libre: por una niñez y adolescencia libre de violencia sexual comercial lleva adelante una campaña de comunicación que tiene por objetivo denunciar y prevenir los delitos de la trata de personas y la violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes de nuestro país.



El mensaje principal de la campaña es: ¡CERO TOLERANCIA A LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS Y VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL!. Denuncia en las defensorías de la niñez y adolescencia, FELCC y FELCV. Líneas gratuitas: 800140348 y 800 140349. ¡Súmate!



Para cumplir este objetivo se han elaborado materiales impresos (banners, afiches, volantes y stickers) que están siendo utilizados y difundidos en todo el país en diversas actividades organizadas por las instituciones que forman parte del movimiento y otras que trabajan en temas de trata y violencia sexual comercial. Se han producido cuñas radiales, en castellano y aymara, las cuales se difunden actualmente más de 20 emisoras en todo el país.



La campaña también se realiza a través de todas las redes virtuales del Movimiento y de páginas de organizaciones socias y aliadas Facebook y el sitio web del movimiento donde es posible conocer el trabajo de las personas e instituciones que se suman a esta importante causa.



La actividad cuenta con el apoyo de Down To Zero, Icco Cooperation y Pan para el Mundo