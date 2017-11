Morales debe justificar al mundo dónde va la coca del Chapare



12/11/2017 - 09:54:20

El Diario.- El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, desafió al presidente Evo Morales a un debate internacional en el que como líder de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba explique el destino de la hoja de coca que se produce en esa región.



El representante de los cocaleros de los Yungas, tras una asamblea de emergencia de los productores de coca de las zonas tradicionales de La Paz, anunció también que presentará una demanda internacional contra la Ley General de Coca por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la legalización de coca en el Chapare.



“Como productores de hoja de coca de los Yungas no estamos de acuerdo que el Tribunal esté defendiendo las zonas ilegales. El 93 por ciento de la hoja de coca del trópico va al narcotráfico y hemos decido hoy (sábado) hacer una demanda internacional en contra de la ley y convocarle al presidente Evo Morales, en calidad de representante de siete federaciones del trópico, a un debate internacional para que me justifique dónde va la coca del trópico”, remarcó Gutiérrez.



El dirigente cocalero expresó su molestia por el fallo del TCP que declara la constitucionalidad de los tres artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca que determinan la ubicación y extensión de los cultivos legales de hoja de coca en los Yungas y el Chapare. Con esta norma los cultivos legales se extendieron a 22 hectáreas en todo el territorio boliviano.



“Lamentablemente nosotros hemos visto que la sentencia del Tribunal Constitucional, no es más que la transcripción del memorial que presenta el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y esta es una fundamentación para que el Tribunal Constitucional pueda emitir esta sentencia desfavorable para los productores de la hoja de coca de los Yungas, por lo que seguimos viendo que se están vulnerando derechos, pero como en el momento no tenemos un tribunal imparcial”, manifestó el dirigente de Adepcoca.



El dirigente cocalero no descartó convocar a movilizaciones en rechazo al fallo del TCP.



En tanto, el asesor jurídico de Adepcoca, Froilán Tola, informó que la primera acción legal será interponer en un plazo de 10 días un recurso de reposición para que se enmiende la sentencia del TCP, caso contrario recurrían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos.



“Vamos a interponer dentro de 10 días un recurso de reposición para que se nos expliquen y enmiende la esta resolución (…). Una vez agotado esos recursos, vamos a interponer la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración de derechos”, dijo.



DIPUTADOS



Por su parte, el diputado, Rafael Quispe, de UD, señaló que el Gobierno central debe especificar el destino de la coca que se produce en el Chapare y si esta es ancestral o milenaria.



“Lo que se efectuará luego de esta aclaración es que acudiremos a la vía internacional, porque no puede ser que Bolivia, sea productor de coca ilegal, convertida en droga y la misma dirigida hacia el narcotráfico lo que deriva también la trata y tráfico de personas, delincuencia y otros delitos, y esa sería por el lado jurídico”, explicó Quispe.



Mientras que el diputado Wilson Santa María informó que se exigirá al TCP una complementación y enmienda con la finalidad de que el Tribunal explique su posición sobre las hectáreas que se incrementaron en el trópico de Cochabamba.



“Como una segunda parte estamos dispuestos a acudir a la justicia internacional, aunque puede tardar, pero debemos defender el derecho de la ciudadanía para que este país no se siga invadiendo de narcotráfico, porque si queremos luchar contra el narcotráfico a lo primero que tenemos que ponerle límites es a la cantidad de producción de coca excedentaria”, finalizó Santa María.