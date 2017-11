La OPS pide hacer vacunar a conciencia



El Día.- Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud para Bolivia, en una visita a Santa Cruz se reunió con el colegio veterinario, autoridades municipales y el Sedes para conocer a detalle la organización de la próxima campaña de vacunación para brindar apoyo y asistencia técnica.



De este modo, fue que Leanes hace un llamado a la conciencia de la ciudadanía para que no les dé flojera de llevar a vacunar a sus mascotas el próximo 18 y 19 de noviembre.



"Lo importante es que todos tengan conciencia, que si no se deja actuar a las autoridades se van a lamentar muchos más casos de rabia humana. Las autoridades ya lo dijeron hace un año que iba haber casos de rabia humana si no se actuaba como se debía actuar, y ahora hay que decirlo con más claridad, si ya hubo casos de rabia humana habrá mucho más si no se controla", recalcó.



Lo que está en pie. El jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Roberto Tórrez, dijo que por la crecida de casos de rabia, por primera vez se va a realizar dos días continuos de vacunación contra la rabia y que luego se hará un rastrillaje en barrios con mayor alerta del virus en canes para volver a vacunarlos.



Leanes, como representante de la OPS, señaló que para controlar la rabia básicamente hay que hacer una vacunación sistemática intensiva, ya que en las últimas campañas no fueron intensivas pero para que esta sea exitosa señaló que se deben cumplir tres compromisos ciudadanos, tanto entre vecinos como en la familia:



Información boca a boca. Al día siguiente de la campaña el vecino podrá ver cuántos perros tienen o no el cintillo en el cuello, podrá preguntarse si es que sus casas fueron visitadas por las brigadas, en caso que no haya ido, se tiene que informar de boca a boca porque se tiene que lograr en el barrio que el 80% de las casas sean visitadas y el 80% de los perros sean vacunados.



En la familia. Si tienen perros pequeños, tenerlos atados para cuando vayan los vacunadores y el animalito no se escape. En caso que en la zona haya un puesto fijo hay que llevar al cachorrito. No hay excusa que su mascota estaba lejos, sino hay que buscar la manera de agarrar al perro de la calle, atarlo y llevarlo para que reciba su dosis de vacuna.



Atención en casa. Los padres tienen que tomar mucha atención con sus niños porque los perros pequeños, jugando pueden arañar o morder a su hijo, porque los niños generalmente no avisan que los mordieron, más bien les esconden la herida a sus padres.



"Por eso hay que tener mucho cuidado", explicó Fernando Leanes.