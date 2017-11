Apuran los trabajos para el traslado de gremiales al mercado mayorista Abasto



12/11/2017 - 09:43:50

El Deber.- El plan de traslado de mercados establecido por el gobierno municipal no dará marcha atrás. Ayer en el mercado mayorista Abasto Sur un grupo de obreros realizaba la limpieza de las instalaciones con camiones hidrantes, otros ultimaban detalles de conexiones de algunas luminarias y colocaban el trifásico para la compactadora de residuos orgánicos, y otros recogían los residuos de las espaciosas calles que hay entre uno y otro galpón del nuevo mercado, ubicado entre el octavo y noveno anillo de la ruta a La Guardia.



Carol Viscarra, administradora del nuevo centro de abastecimiento, aseguró que todo estará listo en el tiempo previsto y que solo se trabaja en los detalles para recibir a los productores y comercializadores mayoristas.

Según Viscarra, algunos gremiales le pidieron ingresar mañana, aunque oficialmente el traslado es este miércoles 15.

Agregó que a pesar de la protesta de algunos minoristas y ambulantes del mercado Abasto del tercer anillo, el traslado de los productores se efectuará tal como lo planificó la comuna cruceña. “El gobierno municipal es la máxima autoridad de esta ciudad y ha determinado que este mercado se abra de una vez, que se reordene el Abasto como corresponde”, puntualizó.



Transportistas coordinan

Dirigentes de las líneas de trufis del municipio de La Guardia y del transporte pesado de los valles cruceños, al mando de Róger Gonzales, ayer hicieron un reconocimiento de las vías de ingreso y de los garajes del mayorista.

Sergio Negrete, dirigente de las 11 líneas de trufis del municipio de La Guardia, dijo que su sector también se trasladará hasta los dos nuevos mercados construidos por la municipalidad (Abasto Sur y Ramada).



Negrete señaló que 300 unidades que actualmente prestan el servicio de transporte de pasajeros a La Ramada y al Abasto se trasladarán a los nuevos centros de compras. No obstante, aclaró que entre 600 y 700 unidades de las 1.152 aglutinadas en 11 líneas de transporte de La Guardia quedarán prestando el servicio en los mercados antiguos.



A su turno, uno de los dirigentes de los productores y transportistas de verduras y granos del municipio de Comarapa sostuvo que ellos están dispuestos a trasladarse, pero deben hacerlo todos y no unos cuantos.

El hombre consultó a la administradora Viscarra si tendrán que pagar por vender sus productos en el nuevo mercado, a lo que la autoridad le aclaró que durante los seis primeros meses gozarán de gratuidad y luego se establecerá un cobro, dinero que será para cubrir el mantenimiento del mercado.



Con relación a los parqueos y estacionamientos de los camiones, Viscarra explicó que estos se harán de acuerdo con el orden de llegada y en el galpón que le corresponda, según el tipo de producto que comercialice. “El ingreso será por orden de llegada, no se discriminará a nadie, hay espacios para todos, siempre y cuando estén ordenados”, dijo, añadiendo que el nuevo mayorista tiene espacio para parqueo, para maniobrar, un patio de comidas, baños y todas las condiciones para dar comodidad a los gremiales. También hay lugar para el estacionamiento de trufis.