Ingenios con excedente de 1,2 millones de quintales



12/11/2017 - 09:37:24

El Día.- A pocos días para que concluya la zafra cañera en el departamento de Santa Cruz, los cinco Ingenios lograron producir más de 10 millones de quintales de azúcar. Esa cantidad del endulzante cubre de sobremanera la demanda interna, y por eso el sector apunta a exportar los excedentes, que ascienden a 1,2 millón de quintales.



Ingenios con mayor producción. Federico Martínez, Gerente General de la Federación de Cañeros Santa Cruz, dio a conocer que los ingenios Guabirá, San Aurelio, Popular La Bélgica ya concluyeron la zafra cañera y solo faltan Unagro y Aguaí, que estiman concluir en los próximos 14 días. “La zafra se encuentra en sus momentos finales ya que actualmente hay solo dos ingenios que siguen moliendo como son Unagro y Aguaí. La producción que tenemos es de 10.444.000 quintales de azúcar, volumen que permite abastecer el mercado interno, mantener el stock de seguridad (1 millón de quintales) para dos meses y tener un excedente de 1.200.000 quintales que deberíamos exportar”, indicó el ejecutivo. Detalló que Unagro había producido hasta el miércoles pasado 3,670.000 millones de quintales, Guabirá 2,970.000 quintales, San Aurelio 1,741.000, Aguaí 1,538.000 y Popular La Bélgica 1,167.000 millón de quintales de azúcar.



Esperan que liberen cupos de exportación. El sector cañero espera que el Gobierno autorice cupos de exportaciones de azúcar en los siguientes meses.



En ese mismo contexto, Cristóbal Roda, del ingenio Aguaí, manifestó que el sector azucarero necesita todo el apoyo del Gobierno central para que se puedan liberar los cupos de exportación. "El sector azucarero ha cumplido, hemos vuelto a generar excedentes, por lo tanto hoy el Gobierno tiene que retribuirnos liberando las exportaciones, caso contrario nos vamos a estancar y vamos a volver a lo mismo, nos vamos a desincentivar. Ojalá no sea solo del azúcar si no de los otros productos", dijo Roda.



Entre tanto, una misión del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones está realizando un conteo físico de los stocks que se han producido tanto en las factorías como en las zonas productoras.



Exportadores prevén cerrar con $us 1.000 Millones menos



La Cámara Nacional de Exportaciones de Bolivia (Caneb) prevé una caída para la gestión de al menos 1.000 millones de dólares, debido principalmente a la baja demanda de gas por parte de Brasil, además de la baja del valor de las ventas al exterior del gas natural y minería. "Estimamos que cerraremos este año con unos 1.000 millones de déficit comercial. No es bueno que exista para el país una balanza comercial negativa, pero esas son nuestras proyecciones", declaró en entrevista con Xinhua el presidente de la Caneb, Wilfredo Rojas.