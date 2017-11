Marca SCZ nombra embajador para expandir el sello al mundo



El Día.- La Marca Santa Cruz con su slogan "Ni te imaginas" tiene su primer embajador. Gustavo Lozada fue el elegido para este nombramiento que hizo la Gobernación cruceña con el fin de promocionar la marca a los lugares que vaya tanto en Bolivia como en todo el mundo.



Lozada desde hoy en adelante tiene el compromiso de viajar, rescatar la cultura cruceña hablando de la Marca Santa Cruz y compartir lo rescatado a todo ciudadano o turista que se encuentre en su recorrido, además de la publicación en sus diversas páginas en internet donde es muy conocido como El Hado Propicio.



Omara Suárez, coordinadora de la Marca Santa Cruz de la Gobernación, explicó que el objetivo de Marca Santa Cruz es promocionar el departamento con sus 56 municipios y más que todo mostrar la parte turística, cultural, la atracción de inversiones y la identidad. "Gustavo cae en tres de los pilares importantes de lo que es Marca Santa Cruz, él es un bloguero de viajes que está mostrando al mundo qué es Santa Cruz, está viajando por lugares distintos a los que viajan otras personas, tiene una forma distinta de fomentar sus viajes y publica tips para los viajeros", explicó.



P. ¿De qué trata tu página donde promocionarás la marca?

G.L: www.elhadopropicio.com es la página web donde está todo, pero utilizo todas las redes sociales necesarias para llegar al público como Facebook, Instagram y hace poco hemos lanzado el nuevo canal de Youtube. En esta semana ya se van a ver avances de los destinos donde he estado viajando desde agosto, aunque el Blog lo lancé desde marzo, pero desde agosto estoy filmando y ya no solo fotografiando los destinos donde estoy yendo mostrando hoteles, lugares turísticos, comida y experiencia, recomendaciones y tips. Estamos en un país donde el manejo de lo digital no es tan fuerte, entonces es también crear esa plataforma junto a Marca Santa Cruz y que ambos podamos compaginar la información que tenemos para crear una información actualizada y correcta para cualquier turista del mundo, sea en español o inglés para que puedan llegar con información fácil y precisa a cualquier destino y cualquier lugarcito que probablemente no muchas personas conocen porque hay lugares que son más conocidos y otros que igual transmiten la misma magia y son super lindos. Lo que queremos es ir a lugares que uno no se imagina y de este modo seguir el slogan de Marca Santa Cruz “Ni te imaginas”.



P. ¿Qué buscas con este nombramiento?

G.L: Yo no planeo hacerme millonario haciendo esto ya que viajar significa también tener un buen presupuesto y el beneficio de llevar Marca Santa Cruz a donde vaya es que me abarata ese costo consiguiéndome hoteles, contacto de personas que hacen turismo en los pueblos, cosa que ya yo no pagaría costos de museos o algunos recorridos.



Esto es una gestión en generación de contenidos que para mí, para la marca, la Gobernación y población en general es muy valioso porque el que se beneficiará es la gente.



El trabajo en sí como embajador es que donde vaya, llevaré la Marca Santa Cruz y comentarle a la gente y turistas de lo que se trata. La idea es viajar por todo Bolivia y extender las alas al mundo porque el trabajo que yo hacía antes era igual, viajar por todas partes y presentar lo que tenemos en el país, al planeta, pero sin llevar la Marca Santa Cruz, sin embargo, ahora llevaré esta marca a donde el mundo me deje ir.



P. ¿Cuáles son tus metas como embajador?

G.L. Es llegar a los diferentes pueblos que tengan lo básico para atender al turismo, por más que el lugar sea bonito yo no iré donde no haya por lo menos un alojamiento, un lugar donde comer y cómo transportarse. La idea es que la información que se genere la pueda tener un japonés que quizás no tiene ni idea de cómo llegar a ninguna parte de Bolivia y así tengan idea de cómo llegar a todos los rincones de Bolivia. Mi próximo destino es Roboré, donde estaré en Aguas Calientes y Chochís donde pienso mostrar otra forma de llegar ahí como es en tren aprovechando que recientemente se hizo una alianza con la Ferroviaria Oriental.



P. ¿Cuál es el requisito para ser embajador?

G.L: La Marca Santa Cruz tiene tres figuras, los licenciatarios (empresas), los aliados (personas o blogueros o empresas que siempre trabajan en pro de Santa Cruz) y los embajadores. Gus también solicitó el uso de marca y se convirtió en un aliado y embajador nombrado por nosotros por el trabajo que hace.



P. ¿Qué tiene que hacer una persona talentosa que cumpla con los requisitos de embajador?

G.L: Invito a otros jóvenes o blogueros a que se acerquen a Marca, pero no solamente puede ser gente interesada en viajes, sino también puede ser en moda cruceña, gastronomía cruceña, inversiones o cualquier cosa que suceda en Santa Cruz o que la gente quiere mostrar de Santa Cruz en el departamento o el resto del mundo porque lo que se quiere mostrar es la identidad cruceña.



La Marca Santa Cruz "Ni te imaginas" tiene cuenta en Facebook e Instagram donde la gente nos puede seguir y escribir para cualquier información. Estas páginas están activas porque constantemente estamos publicando; las palabras cambas cada vez se están perdiendo y uno de los objetivos de Marca Santa Cruz es revalorizar esas palabras, por eso tenemos la página en el Facebook donde publicamos material de lo que se trata es el habla popular camba y Gustavo nos ha caído como se dice anillo al dedo porque está revalorizando lo mismo y está hablándole a un público joven.



Comunicador Audiovisual

Ciudad natal: Santa Cruz

Edad: 25 años

Experiencia laboral: Desde el 2012 trabajó en Marketing digital, en Comunicación en los países de Ecuador, Colombia y Bolivia.

Tiene su cuenta de Blog: www.elhadopropicio.com y un nuevo canal en Youtube con el mismo nombre.