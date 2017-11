Unas 20 familias peregrinan en la justicia por estafa en el Urubó



12/11/2017 - 09:31:30

Página siete.- A nueve meses de haber presentado denuncia penal contra los socios del proyecto inmobiliario Eternyland, en el Urubó, al menos 20 familias peregrinan en busca de justicia por la millonaria estafa que sufrieron.



"Son nueve meses desde que hemos presentado la denuncia y a la fecha no tenemos respuestas de parte de la Justicia. Por ejemplo la juez que sigue el proceso, Livia Alarcón, demostró una actuación nefasta, porque sin tener competencia excluyó a uno de los principales socios (Mario Aguilera)”, informó Sergio Lazcano, abogado de 13 familias.



Recordó que el pasado 15 de febrero interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público por estafa agravada, tráfico de tierras, asociación delictuosa contra Marco Antonio Limpias; Eduardo Gutiérrez; Lorgio Forteza (empresario loteador de condominios); Denald Andrés Chávez Egüés; Mario Joaquín Aguilera Cirbian (presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz); los hermanos Widen, Vadir y Jorge Nallar Noda.



Actualmente la mayoría de los presuntos involucrados viven en Santa Cruz, gozan de libertad, uno está en Estados Unidos y otro socio en Brasil. A la fecha no se tiene a ningún aprehendido.



Desde febrero se realizaron alrededor de 40 requerimientos fiscales y se evidenció que la supuesta empresa Eternyland Urubó era una ficción, porque no existía el derecho propietario para hacer la venta de los terrenos físicos.



Según Lazcano, su estudio jurídico representa a 13 víctimas, cada uno pagó al contado. Los terrenos de 500 metros cuadrados tenían un valor de 50.000 dólares. Pero hay otro número que va a su oficina a averiguar cómo avanza el proceso. Se estima que en total son 20 las personas afectadas.



La estafa, relató Lazcano, se inició cuando en septiembre de 2015, la megaobra Eternyland fue ofertada por el actual presidente del colegio de Arquitectos, Mario Aguilera, quien mediante notas de prensa y en las redes sociales prometía que la construcción iba a ser la primera urbanización temática del país.



A los clientes luego de comprar los terrenos al contado se les dijo que debían esperar un año para que avance la obra, luego de ese tiempo se evidenció que no había ningún desarrollo.



"Él (Aguilera) ofreció y dijo que el proyecto tiene un apalancamiento de 40 millones de dólares, pero ¿qué hace la jueza a cargo? (Livia Alarcón) Lo excluye del proceso”, lamentó.



En su criterio, la autoridad judicial dictaminó una resolución fuera del marco de sus competencias, ya que la exclusión es tuición del tribunal de sentencia. "Ella coartó pruebas y obró en el delito de prevaricato”, apuntó.



Frente a esta situación, dijo que sus clientes exigen al Ministerio de Justicia tomar cartas en el asunto, ya que, considera, no se puede beneficiar a uno de los involucrados, cuando se tienen las pruebas de que hubo una estafa.



En pasados días enviaron cartas al presidente Evo Morales para que interceda.



El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, debía solicitar un informe al Consejo de la Magistratura y al Fiscal General del Estado para verificar el avance de las investigaciones.



A la fecha, las víctimas esperan los resultados del pedido de informe a las autoridades judiciales.



Una de las víctimas, Mauro P. sostuvo que por más de un año llegó a entregar 19.000 dólares y que otros cancelaron 40.000. Los responsables en su criterio tienen influencias en la justicia.



"Estamos tratando de encaminar el caso por otro lado, buscar al Ministerio de Justicia para que presione a los magistrados sobre qué quedó este caso. Pedimos justicia, no tenemos resultados del avance de las investigaciones”, deploró Mauro.



Antecedentes



El parque recreacional denominado Eternyland Urubó Park, en Santa Cruz, fue ofertado por diferentes medios masivos como la televisión, prensa y Facebook, el condominio supuestamente iba a ser construido en un espacio de 80 hectáreas.



En septiembre de 2015, según publicación del periódico El Deber, el nuevo proyecto en el Urubó, Eternyland contemplaba la construcción de condominios, con una inversión de 43 millones de dólares e iba a ser emplazada en un período de seis años.



En ese entonces se promocionaba una infraestructura que iba a estar ubicada a siete kilómetros del puente del Urubó y que contaría con una urbanización cerrada. Los interesados podían adquirir terrenos, al menos 300 estaban a la venta con una superficie de 600 hasta 1.500 metros cuadrados (m2). El costo desde 80 dólares opr m2, dependiendo de la ubicación.



Fueron atraídos por los parques



Las personas estafadas por el proyecto Eternyland Urubó Park, fueron atraídas por las ofertas de construcción de un parque de diversiones, zoológicos, entre otros.



En una promoción se señala que la megaobra tendrá parque de diversiones con tres montañas rusas (una de agua), rueda de la fortuna, un zoológico con los animales "más exóticos” del mundo y un sin número de juegos y atracciones para toda la familia.



"Eternyland será el lugar ideal para ir a pasear, disfrutar y divertirse”, señala unas de las ofertas.



Asimismo precisaba que en el lugar estaría instalado un hotel de cinco estrellas de la cadena de hoteles RCI, con 180 habitaciones y un amplio centro de eventos.



También se promocionaba un club house, ciclovía en el perímetro, circuito de footing, laguna natural, amplias áreas verdes, piscina, churrasqueras, canchas polifuncionales, cancha de tenis y siete de fútbol, gimnasio con sauna e hidromasajes.



En la parte externa del condominio, se tendrían diferentes servicios para los copropietarios, un supermercado, bancos, restaurantes de comidas rápidas, salas de cine y un moderno bulevar comercial, según especifica uno de los trípticos distribuidos en varias ciudades.