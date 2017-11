Se estanca consumo per cápita de pollo

12/11/2017 - 09:29:36

Los Tiempos.- El consumo per cápita de pollo en el país se mantuvo en 37 kilos por persona al año, en los últimos tres años, debido a un problema de saturación en la oferta y al bajo poder adquisitivo de las familias, según el asesor de la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA), Fernando Quiroga.



“Éste es uno de los problemas porque de alguna forma (hay una tendencia) de seguir creciendo y dónde se está reflejado eso, en el comportamiento del precio”, manifestó Quiroga al explicar que este estancamiento en el consumo incide en el precio.



Actualmente, el sector avicultor afronta el precio más bajo en los últimos cuatro años. El costo referencial está en 12,05 bolivianos el kilo, pero en los mercados se puede encontrar el pollo de distinta calidad hasta en 10 bolivianos.



Según Quiroga, el sector avícola trabajó para situar este consumo per cápita como uno de los mejores a nivel latinoamericano porque antes sólo era de 10 a 15 kilos de pollo por persona al año.



Por su parte, el presidente de la Federación Departamental de Productores Agrícolas de Cochabamba (Aspymad), Héctor Cordero, afirmó que el Gobierno dilata la regulación de la banda de precios de carne de pollo al no avanzar en mecanismos que permitan ejecutar la medida.



Asimismo, Cordero añadió que el viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Fernando Peñarrieta, presentó una propuesta para fijar el costo de producción en Cochabamba por debajo de los estudios técnicos encargados por Aspymad.



En este sentido, detalló que el costo de producción actual es de 8,50 bolivianos, mientras que los técnicos del Gobierno indicaron que se debería ubicar en los 7 a 7,50 bolivianos.



“Esos costos de producción no son reales y no son justos”, afirmó Cordero.



Adelantó que los pequeños y medianos productores a nivel nacional se reunirán el próximo miércoles en dependencias de las oficinas regionales del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para esperar una contrapropuesta del Gobierno.







LAS TRES CARNES QUE SE CONSUMEN EN BOLIVIA



La dieta de los bolivianos toma en cuenta también el consumo de carne de res (18 kilos por persona al año), la de carne de cerdo (5,5 kilos por persona al año) y, poco a poco, la carne de pescado va tomando protagonismo.



El sector porcinocultor busca ampliar el consumo per cápita de cerdo en el país, debido a su alta capacidad de producción.