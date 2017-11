Royal Pari es semifinalista



12/11/2017 - 09:15:44

El Día.- Era previsible, aunque no de la forma como se produjo el partido, la clasificación de Royal Pari a las semifinales de la Copa Simón Bolívar 2017, que otorga el boleto a la División Profesional del próximo año. El equipo royalista goleó sin atenuantes a Universitario del Beni por la descomunal cifra de 11 a 1, resultado que al margen de pasar a ser solo una anécdota es verdaderamente vergonzosa para un equipo, de lo que se puede denominar una segunda división del fútbol boliviano, que pretende ascender.



La clasificación de los tricolores se simplificó con el triunfo de Gatty Ribeiro sobre Destroyers en Cobija por 3-2, por lo que todo pasó a ser solo un trámite.



Solo un tiempo. No solo que Royal Pari salió decidido a liquidar la situación lo antes posible sino que lo hizo a través de los goles, que pasado un minuto y algunos segundos llegó el primer gol. Darwin Ríos solo tocó el balón en la boca del arco ante un buen pase de Martínez que había desbordado.



Pero la cosa no quedó ahí porque, a los 7" otra vez Ríos anotó con un golpe de cabeza y a los 11" del nuevo el okinawense define solo ante el portero, tras recibir un buen pase de Gonzaga.



El rosario de goles lo continuó Brahian Egüez a los 14" con un remate alto y potente tras una serie de rebotes, Gonzaga, Martínez y otra vez Ríos, previo a un descuento de Cristin Ojopi con un potente remate de media distancia.



Era tan previsible todo porque el equipo universitario apenas tuvo para completar los 11 jugadores del campo más el entrenador y un delegado, era lo que completaban en el banco. Una vergüenza.



En el segundo tiempo otro más de Ríos, dos de Palavicini y otro de Gonzaga completaron la paliza.



Otros partidos. Por el Grupo A, Always Ready le ganó a Universitario de Vinto por 1-0, Escara perdió ante Ramiro Castillo por 1-3 y, Enrique Happ y Tiquipaya empataron 4-4.



Por el Grupo C en Potosí, Stormers San Lorenzo cayó ante Atlético Sucre por 2-5.



Juegan hoy. Esta tarde se completa la última fecha y el último clasificado con los partidos Quebracho-Bermejo en Villa Montes y, Flamengo-Ciclón en Sucre.