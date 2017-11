Wilster ante Nacional en la era Álvaro Peña



12/11/2017 - 09:10:51

Opinión.- Con la misión de conseguir el boleto a la Copa Libertadores, Wilstermann está obligado a conseguir el triunfo frente a Nacional Potosí (15:00), en el estadio Víctor Agustín Ugarte.



Los Aviadores llegarán a este encuentro golpeados anímicamente tras la impugnación de Bolívar. Los Rojos jugaron con cinco extranjeros al mismo tiempo ante los Académicos, en Sacaba, este error le costó el puesto al peruano Roberto Mosquera.



Para este encuentro, Wilstermann tendrá al frente de su “nave” al entrenador Álvaro Peña, quien estará colaborado por Thiago Leitao y Roberto Brunetto. El trio de profesionales pilotearán el avión hasta la finalización del torneo Clausura.



Los estrategas no tuvieron mucho tiempo para trabajar con el plantel, pero Peña explicó que apelarán a un sistema de juego ofensivo que les permita buscar los primeros lugares del certamen.



Para este encuentro no será de la partida el volante brasileño Serginho, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla. Además del volante Juan Pablo Aponte y Daniel Mancilla, quienes se recuperan de algunas molestias musculares.



De momento, Wilster ocupa el tercer puesto del torneo con 27 unidades, escolta a The Strongest y Bolívar (30), pero los gualdinegros, con un partido más.



En Nacional Potosí existe la obligación de conseguir el triunfo para salir del sótano del campeonato. Con ocho puntos en 15 fechas, deja preocupación entre su parcialidad.



Esta campaña pone en riesgo su presencia en un torneo internacional para el próximo año, pero aún tiene posibilidades de soñar con una Copa.



El cuadro potosino, llegará a este encuentro luego de perder frente a The Strongest (2-1), en La Paz. Además, su entrenador Ángel Pérez no podrá contar con Edson Pérez, quien acumuló su quinta amonestación y se perderá una fecha por sanción.



Sin embargo, se recuperaron Juan Carlos Galvis, Edgar Escalante y Aldo Paniagua, quienes están al mando del estratega para encarar uno de los cotejos más difíciles de Nacional.



El compromiso generó mucha expectativa entre los aficionados por la situación de ambos cuadros en el campeonato.



18 Aviadores



Wilstermann se ausentó con un grupo de 18 jugadores a la Villa Imperial. Los futbolistas trabajaron al mando del entrenador Álvaro Peña dos días, pero manifestaron su intención de conquistar las tres unidades frente a Nacional Potosí para buscar un cupo a la Copa Libertadores de 2018.







Estadio: Víctor Agustín Ugarte (POT)



Horario: 17:15



Árbitro: Alejandro Mancilla (BEN)



Asistentes: Paúl Uramenano y Jesús Antelo