Piden cambiar convocatoria y nombran veedores de FIFA



12/11/2017 - 09:06:54

Los Tiempos.- Luego de más de un mes de cumplir con las reuniones por las presuntas irregularidades en el proceso electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que finalmente fueron confirmadas, Fifa y Conmebol respondieron de manera oficial ayer y dieron a conocer el procedimiento que debe seguir la entidad nacional en el tema de los comicios.



Asimismo, la misiva señala que el gerente de Gobernanza de Fifa, Jorge Mowinckel y el asesor legal de la Conmebol, Rubén Artaza, están designados como veedores del proceso electoral de la FBF.







El proceso a seguir



De acuerdo a lo que se dio a conocer, el ente federativo debe “verificar” que los integrantes del Comité Electoral y Comité Electoral de Apelación cumplan con los criterios de independencia.



Asimismo, la convocatoria debe ser “modificada”, situación que apunta a que el proceso electoral debe comenzar nuevamente.



La FIFA también realizó varias precisiones entre las que destaca que los estatutos en vigencia son los que fueron aprobados el pasado 29 de mayo, en Cochabamba. Lo único que queda pendiente es la modificación de los comités ejecutivos de la Liga y la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) a los consejos de la División Profesional y de la División de Fútbol Aficionado.



La misiva también especifica que los integrantes del Comité Ejecutivo: Carlos Ribera, Freddy Cortez, Cliver Rocha y Marcos Rodríguez “se mantienen en sus cargos” hasta la toma de posesión del próximo Comité Ejecutivo de la FBF, empero los cargos de secretario general y tesorero “se extinguieron”, luego de la aprobación del nuevo estatuto.



Por otra parte, Marcelo Carbalo y Zulema Amachuy, asumirán de manera interina los cargos de director general ejecutivo y director financiero de la FBF, respectivamente.



Finalmente, se advierten sanciones en caso de que no se cumpla con las indicaciones que señala la misiva que llegó a la FBF.







APUNTE



Iturri y Del Solar: dos visiones diferentes



Martín Iturri, vicepresidente de The Strongest, afirmó que la carta que envió FIFA está “fuera de contexto y de la realidad boliviana”. Considera que la misma incluso llega a violar el estatuto modelo del ente internacional. Explicó que los cargos de director ejecutivo y directora financiera, que recayeron en Marcelo Carballo y Zulema Amachuy, no pueden ser “elegidos a dedo”.







Por su parte, el vicepresidente de Bolívar, Jorge Del Solar, mencionó que el “fútbol gana con la decisión que hizo conocer FIFA y Conmebol”, que partir de las siguientes semanas tendrá bajo el control de dos veedores todo el control del próximo proceso electivo. “El fútbol queda satisfecho con esta decisión, al menos se logró paralizar la barbaridad que querían hacer”, agregó Del Solar.