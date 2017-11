The Strongest consiguió tres puntos en su visita a Yacuiba

11/11/2017 - 19:29:17

Yacuiba, (ABI).- The Strongest consiguió tres importantes puntos en su visita a Yacuiba, el sábado, tras vencer por la mínima diferencia a Petrolero, por la fecha 16 del torneo Clausura 2017.



El único gol del partido fue obra del brasileño Pablo Moreira, a los 30 minutos de la primera mitad.



Con la victoria, el Tigre trepó al primer lugar de la tabla comparativa, con 30 puntos, pero esperando el partido de Bolívar, que tiene el mismo puntaje con un partido menos.



Alineaciones:



Petrolero: Juan Robles; Juan Ríos, José Báez, Gerson García, Luis Flores Gumiel; Alvaro Quiroga, Paul Arano, Luis Hurtado, Carlos Melgar Vargas (Frank Oni, m.66); Diego Rivero Cortez (David Robles, m.73), Gustavo Pinedo Zabala (Octavio Ruiz, m.45).



The Strongest: Daniel Vaca Tasca; Juan Valverde Rivera, Luis Maldonado Presa, Diego Bejarano Ibáñez, Marvin Bejarano Jiménez; Raúl Castro Peñaloza (Diego Wayar, m.81), Walter Veizaga Argote, Alejandro Chumacero Bracamonte, Pablo Escobar Olivetti (Agustín Jara, m..89); Rodrigo Ramallo Cornejo, Pablo Moreira Rodrigues (Ramiro Ballivián, m.77).