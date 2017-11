El lujoso calzado de Kendall Jenner que causó furor entre sus seguidores



11/11/2017 - 18:41:40

Infobae.- La "it" girl Kendall Jenner festejó su cumpleaños número 22 y volvió locos en la red a sus millones de seguidores por el look que eligió. El outfit que combinó parecía simple y minimalista: un jean gastado y una musculosa blanca muy corta, pero el toque final en los pies marcó la diferencia y fue increíble. Un par de botas altas -tipo bucaneras- con incrustaciones "símil" cristal de la casa francesa Yves Saint Laurent y valuadas en por lo menos 10.000 dólares.



El exclusivo par se dio a conocer en el desfile Otoño/Invierno 2017-2018 de la firma de lujo Saint Laurent. Con tacón piramidal, decoradas absolutamente a mano con incrustaciones de 3.000 cristales Swarovski y con un estilo "arrugado", estas botas parecen ser las nuevas favoritas de las it girls millennials.



Jenner ya había anticipado la compra de sus nuevas botas. Compartió en sus redes una foto de su calzado fetiche, ansiosa por utilizarlas y lucirlas en los eventos a los que asiste.



La pionera en utilizar las botas "símil cristal" fue la cantante Rihanna, pero parece ser que la modelo es la nueva fanática del calzado que luce en cada ocasión con un look similar al de su cumpleaños, relajado y con un maquillaje natural que acompaña al atuendo.



Estas innovadoras y llamativas bucaneras, a pesar de estar realizadas por miles de diamantes, no brillan como aparecen en sus posteos. Días atrás se reveló que Kendall es fanática de la aplicación "KiraKira+", una de las preferidas por todas las celebridades para resaltar el efecto glitter de las fotos y aportar glamour.



En pareja con el basquetbolista Blake Griffin, la modelo lo acompaña en cada partido cuando el equipo es local. Jenner no pasó desapercibida y eligió un look muy particular para alentarlo y repitió las fantásticas botas de YSL.



Se puede decir que es una de las integrantes del clan Kardashian-Jenner que tiene devoción por el calzado, a pasión por la moda y el amor por las pasarelas. Tiene un enorme vestidor en el que se esconden todas las últimas tendencias.



En las ultimas semanas también se la vio por las calles neoyorquinas luciendo unas botas transparentes realizadas en PVC que causaron furor en las redes sociales. Además, en el más reciente desfile de Chanel, el calzado volvió a ser protagonista y sus sandalias innovadoras se llevaron todas las miradas.