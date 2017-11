Según la ciencia, es mejor dejar a tu pareja bruscamente



11/11/2017 - 18:37:40

Infobae.- No hay forma agradable de dejar a alguien, ¿verdad? ¡Falso! Sí que la hay: muéstrale tu versión más dolorosa y problemática y oblígale a que te deje. ¡Falso también! Hay otra opción que no implica perjudicar tu imagen obligando a alguien a destrozarse la vida.



Expertos de la Universidad Brigham Young (BYU), en Utah, han estado buscando alternativas al "Tus cosas están en la calle". Estos investigadores han descubierto que la gente prefiere la franqueza y no los rodeos y las buenas formas. "Decir de pronto un "quiero cortar contigo" podría ser demasiado directo…pero basta con un "tenemos que hablar", y dejar un par de segundos para que la otra persona procese la mala noticia", explica Nicole Amare, una de las autoras del estudio y catedrática de Comunicación en la universidad.



A los 145 participantes se les presentaron dos formas posibles de dar malas noticias sobre "relaciones sociales". Los ejemplos contenían mensajes visuales, textuales y verbales. A los participantes se les pidió que indicaran en qué medida les habían parecido claras, consideradas, directas, eficientes, honestas, específicas y razonables las informaciones.



Por lo general, cuanto peor sea la noticia, menos palabras deberían usarse para comunicarla. Vamos, que es mejor soltarlo de golpe y ya está. "Si hay un incendio en tu casa, lo único que quieres es saberlo y salir de ahí. O si tienes cáncer, prefieres que el médico te lo diga directamente y que no le dé vueltas al tema", dijo Manning.



Ahora, deja internet y sal a romper corazones. Recuerda ser directo y eficiente.