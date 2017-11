Cómo enviar mensajes de WhatsApp sin tocar el móvil



El País.- Los asistentes de voz de los smartphones se han convertido en los grandes desconocidos (o más bien, desaprovechados) de los dispositivos, y esto es, en parte, responsabilidad de los fabricantes. ¿Quién no conoce a Siri o al asistentes de Google? Quien más, quien menos, ha hecho sus pinitos con los asistentes virtuales de voz, ya sea para decirles que nos cuenten un chiste o bien para saber si mañana va a llover o no, pero ¿sabías que son capaces de hacer muchas más cosas y de manera muy efectiva? Una de ellas, y de la que podremos sacar un gran provecho, es el envío de WhatsApps sin necesidad de tocar el móvil; es decir, que podemos dejar el smartphone sobre la mesa y solicitarle que envíe un mensaje a cualquier persona de nuestra agenda a distancia.



Cómo enviar un mensaje de texto mediante la voz



Los asistentes virtuales gestionados mediante Inteligencia Artificial son realmente buenos a la hora de comprender ciertas órdenes de voz (aunque en ocasiones, la conversación resulte desesperante). Pero donde podemos aprovechar bien su potencial es en su capacidad de transcribir los comandos de voz en texto, y esta capacidad la podremos aprovechar para enviar mensajes por WhatsApp sin necesidad de tocar el móvil ¿Cómo hacerlo?



- Desde un iPhone: para poder utilizar el asistente Siri en WhatsApp de un dispositivo de Apple es necesario, en primer lugar, asegurarse de que cuenta con los permisos necesarios en el sistema, accediendo a Ajustes/Siri y Buscar y confirmando que en WhatsApp esté activado el botón Usar con Siri. Hecho esto, basta con invocar al asistente mediante el conocido “Oye, Siri” y el comando “envía un WhatsApp a” para que el sistema obedezca preparando el texto que deberá ser validado por nosotros (algo recomendable, porque las transcripciones, en ocasiones, fallan). Esto se puede hacer bien mediante la voz o bien pulsando el botón en la pantalla.



- Desde un Android: En los móviles de la plataforma de Google, el funcionamiento es muy similar que en los de Apple, únicamente que en este caso, hay que utilizar el comando “Ok, Google”, seguido de la orden “envía un WhatsApp a”, seguido del contacto seleccionado. En los móviles Android tenemos que asegurarnos de que en Ajustes/Voz la detección de “Ok, Google” esté activada.



Esta función puede ser de gran utilidad en aquellas situaciones en las que no dispongamos del móvil a mano y nos veamos obligados a utilizar la voz (para los usuarios del iPhone, por ejemplo, cuando utilicen los AirPods), aunque todavía las transcripciones no funcionen todo lo perfecto que sería deseable. En cualquier caso, es bueno familializarse con estos asistentes ya que siguen evolucionando y cada vez ofrecen un mejor rendimiento al usuario, con lo que en un futuro no muy lejano es muy posible no sea ni necesario revisar el texto antes de enviarlo.