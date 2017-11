Los bichos prefieren las casas bajas, amplias y con suelos alfombrados



11/11/2017 - 16:43:57

Emol. – Los insectos, arañas y otros artrópodos prefieren habitar en las viviendas situadas en las plantas más bajas. Así lo reveló un estudio estadounidense publicado hoy por los "Scientific Reports" de "Nature".



Los investigadores analizaron 50 residencias de la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, y detectaron que, mientras más altura alcanzaban, menos cantidad y variedad de "inquilinos" no deseados encontraban. Junto con priorizar las plantas más cercanas a la superficie terrestre, descubrieron que a los bichos les gustan los espacios amplios, los suelos alfombrados y la presencia de muchas ventanas.



"Una que vez entran, tienden a colonizar el espacio y reproducirse", afirmaron los científicos de la Academia Californiana de las Ciencias y el Museo danés de Ciencias Naturales de la Universidad de Copenhague. "Estamos empezando a entender cómo los hogares que formamos constituyen, a la vez, un complejo hábitat para escarabajos y otro tipo de seres vivos", señaló Misha Leong, de la Academia Californiana de las Ciencias.



El estudio también terminó con algunos prejuicios: los hogares más desordenados no presentan mayor diversidad de "bichos" que los más pulcros, y la presencia de plantas o animales domésticos tampoco ejercen ninguna influencia Además, aunque la idea de compartir el espacio con estos seres quizá no sea la más apetecible, puede ser beneficiosa para la salud.



"Cada vez hay más indicios que vinculan muchas enfermedades modernas con una falta de contacto con la biodiversidad y los microorganismos", aseguró la investigadora Michelle Trautwein. Otro factor importante para tener en cuenta es el entorno en que se ubica la vivienda: cuantos más insectos haya fuera de casa, más habrá dentro