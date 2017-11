¿Hubo alguna vez un Imperio inca?: la visión de Jago Cooper, director de América del Museo Británico



11/11/2017 - 11:00:30

BBC.- Los incas se extendieron desde Ecuador hasta Argentina, conquistaron otras culturas y el poder se concentraba en una persona.



Esta descripción suena a la de un imperio, pero ¿los incas lo fueron en realidad?



María Rostworowski, una de las principales historiadoras en Perú de esta cultura, prefería no usar esa palabra por ser muy propia del "Viejo Mundo".



Ella prefería usar "Tahuantinsuyo" (cuatro regiones unidas, en quechua).



Pero el arqueólogo británico Jago Cooper, autor del documental "Los incas: amos de las nubes" (2015) (y otros investigadores) sí llama "imperio" a esta civilización, pero uno "no occidental".



¿Qué tenían los incas de un imperio y qué no? ¿Qué hizo única a esta cultura andina?



El arqueólogo Cooper, también curador y director del área de América en el Museo Británico, en Londres, participa con su documental en el Hay Festival de Arequipa y le respondió a BBC Mundo estas preguntas.



¿Imperio o Tahuantinsuyo?



Si digo "Tahuantinsuyo" nadie va a saber de qué estoy hablando, a menos que hayan estudiado la historia inca. Es un concepto muy diferente de cómo las cuatro regiones (que lo formaban) se unen.



Estoy de acuerdo con que "imperio" es una palabra nacida a partir de una percepción occidental, pero debes usar palabras que la gente entienda.



Además, los incas cumplen ciertas características de "imperio".



¿Como cuáles?



Son un imperio en el sentido de que tuvieron gran extensión geográfica, control centralizado, el poder estaba organizado jerárquicamente, tenían un sistema de medida como los quipus (sistema de contabilidad), un marco ideológico que unía a la gente, y ese tipo de cosas.



¿Y por qué imperio "no occidental"?



Los incas fascinan a la gente porque representan un modelo diferente de imperio y de sociedad compleja.



Juntaron a cientos de miles de personas juntas bajo un solo marco cultural, pero en una forma muy diferente a como lo hicieron los griegos, los romanos y los egipcios.



Una forma diferente a cualquier cosa que haya surgido en Europa, que ha dominado la comprensión que la gente tiene de "civilización".



Una de las diferencias con Europa que mencionas es que los incas pensaban que el pasado, el presente y el futuro eran paralelos (suceden al mismo tiempo) y no lineales.



Si crees que todos tus ancestros y tus descendientes están viviendo en tiempos paralelos, mirándote y viendo tu comportamiento y tu estás viviendo con ellos, y que son parte del entorno físico, cambian completamente tus decisiones.



Eso explica por qué sacaban a las momias en procesiones, al público.



La gente que podía mediar entre las diferentes vidas era muy poderosa.



¿Era posible que los incas hablaran de una persona muerta como si estuviera viva?



Sí, totalmente posible.



Esto debe haber sido confuso para los europeos cuando llegaron.



Muy confuso. Los europeos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo y eso tenía un gran impacto en determinar la fecha de muerte de alguien, el tiempo en el que alguien había vivido.



Si crees que el pasado, presente y futuro son paralelos, lo único que los une es un lugar físico. Una montaña, una piedra particular se convierte en el punto de conexión entre el pasado, presente y futuro.



Lo que para los europeos era una cima de una colina, para los incas podía ser un lugar sagrado, de gran importancia.



La gente todavía no entiende esas percepciones del paisaje, la importancia de los lugares.





¿Qué otras diferencias tenían con Occidente?



Una de las diferencias es que nadie más creó un imperio en un terreno como el de los Andes, que es un paisaje extraordinario.



Los incas tuvieron la habilidad de atraer comunidades de una gran variedad de regiones diferentes, desde el desierto hasta la selva, desde Argentina hasta Ecuador.



Crearon un imperio que combina regiones. Es extraordinario. Los romanos se extendieron en Europa, pero no tenían bosques tropicales, no tenían desiertos.



¿Cómo atrajeron a tantas comunidades?



Otra de las diferencias es la forma en la que los incas se expandieron.



Esta forma se basó en atraer a las comunidades para que se unieran al imperio, en vez de usar la fuerza (la usaban solo si era necesaria).



Persuadían a la gente de que lo que ofrecían era muy bueno, para que quisieran volverse incas.



¿Qué les prometían?



Les ofrecían el desarrollo que alcanzaron en sistemas de caminos, comercio, transporte de bienes, almacenamiento de comida...



Esto es diferente de todo lo que se ve en los modelos europeos.



¿Y cómo lograron esas ventajas en tan pocos años?



En los modelos occidentales se requiere que los imperios desarrollen ellos mismos las cosas.



Pero cuando surgieron los incas, que representan solo unos cuantos cientos de años de la historia de Perú, ya había comunidades muy complejas ahí y en América del Sur (a las que absorbieron).



¿Y los descendientes de los emperadores inca?



Aparecían en una región y le decían a la gente "pueden comerciar lo que producen, nunca van a pasar hambre, pueden mantener su religión, su estilo de vida, solo los vamos a incorporar a una estructura más amplia".



¿Por qué crees que la gente debe ver tu documental o saber estas cosas de los incas?



Mis programas abren una pequeña ventana a la maravilla de los incas.



La gente que nunca ha escuchado sobre ellos puede tener una pequeña introducción que desafíe su manera de ver el mundo y eso es algo muy bueno.



Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Arequipa, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad peruana entre el 8 y el 12 de noviembre.