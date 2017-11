Un ex modelo denunció a una estrella de la legendaria serie Star Trek de abuso sexual

11/11/2017 - 10:37:53

Infobae.- El ex modelo Scott R. Brunton recordó un oscuro episodio que le ocurrió con el actor George Takei, recordado por interpretar a Hikaru Sulu en la legendaria serie Star Trek. Brunton en ese entonces tenía 23 años y luego del encuentro reconoció sentirse violado.



"Esto pasó hace mucho tiempo, pero no le he olvidado", dijo el ex modelo, y siguió: "Es una de esas historias que cuentas cuando estás con grupo de personas y están recordando momentos de la vida bizarros. He contado esta historia por años, pero ahora de repente me pone nervioso contarla".



Los dos se conocieron cuando Brunton trabajaban en un bar como mesero y apenas estaba iniciando su vida como modelo y actor. Una tarde, Takei, que en aquel entonces tenía entre 43 y 44 años, intercambió su número de teléfono con él.



Desde ese momento empezaron hablar por teléfono, hasta que un día el modelo terminó con su novio y Takei lo invitó a cenar y al teatro. "Él era muy bueno consolándome y entendiendo que estaba enojado y que todavía amaba a mi novio. Sabía escuchar", recordó.



Después del teatro, el actor lo invitó a su casa. Y fue esa noche cuando ocurrió el supuesto abuso sexual.



Según Brunton, compartieron un trago y las cosas iban bien hasta que Takei desapareció por un par de segundos. Las cosas empezaron a tornarse extrañas, luego del segundo trago, el modelo se empezó a sentirse mareado y desorientado y cayó casi desmayado en un sillón de la casa.



"Lo que recuerdo es que cuando volví en sí, él me había bajado los pantalones hasta mis tobillos y estaba manoseando mi entrepierna, tratando de quitarme el calzoncillo y al mismo tiempo tocaba mis partes e intentaba meter sus manos por debajo de mi calzoncillo", contó a The Hollywood Reporter.



"Le dije: "¡Qué estás haciendo!", recordó Brunton. Y, según el ex modelo, Takei le respondió: "Necesitas relajarte. Yo solo estoy intentando hacerte sentir bien. Ponte confortable".



El supuesto abuso habría ocurrido hace 36 años. El veterano actor de Star Trek, de 80 años, y quien criticó a Kevin Spacey luego de conocerse las múltiples denuncias en su contra, no ha respondido hasta el momento a la acusación que pesa contra él.