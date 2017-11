Bryan Cranston: La carrera de Kevin Spacey terminó



11/11/2017 - 10:36:38

Infobae.- "Es un actor fenomenal, pero no es una persona muy buena. Creo que su carrera hoy se ha terminado": con esas palabras la estrella de Breaking Bad, Bryan Cranston, se refirió a su colega Kevin Spacey, acusado de agresión sexual contra menores de edad.



En una entrevista con BBC Newsbeat, el actor agregó que, si bien él personalmente nunca había visto situaciones de abuso en Hollywood, "se sabe que eso sucede".





En su opinión, "esas personas que usan su poder, su posición o su estatus en cualquier industria para dominar a alguien y forzar a alguien a hacer algo que no quiere, tienen un trastorno". Cranston, que se encuentra en Londres, donde protagoniza la obra Network en el Teatro Nacional, aludió a las numerosas acusaciones de abuso sexual y otros delitos que sacuden a Hollywood desde que se conocieron los testimonios de víctimas del productor Harvey Weinstein.



"Es una forma de bullying. Es una forma de control. Casi siempre se hace contra jóvenes hombres y mujeres vulnerables que comienzan sus carreras. Esa clase de experiencia no se comprueba hasta que pasa algo como esto", aludió el actor de 61 años a la denuncia de Anthony Rapp, quien dijo que Spacey trató de seducirlo cuando Rapp tenía 14 años y la estrella de House of Cards, 26.





Spacey dijo que no recordaba el episodio, lo atribuyó a la pérdida de control por el consumo de alcohol y se disculpó. En la misma ocasión hizo pública su homosexualidad, lo cual provocó numerosas críticas en la comunidad LGBTQ porque mezcló dos temas que nada tienen que ver entre sí: el abuso y la identidad sexual.



Otras acusaciones complicaron la situación de Spacey, al punto que se suspendió la producción de la premiada serie de la que también era productor. Su representante y su vocero renunciaron. Se lo borra —de manera literal: se reemplazan sus escenas por nuevas tomas con otros actores— en películas como All the Money in the World, de Ridley Scott. El ganador de dos premios Oscar se internó en una clínica de rehabilitación de adictos al sexo en Arizona.





Cranston cree que las denuncias podrán ayudar a cambiar la situación en la industria del espectáculo. "Se están cayendo los pilares que la sostenían. Se está revelando todo", dijo. "Las mujeres y los hombres no deberían tener que tolerar el mal comportamiento solo por su juventud y su inexperiencia. El lado positivo de esto es que no vamos a aceptar esta conducta solo porque así es como ha sido siempre".