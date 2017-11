Samper dice que Evo es de los buenos presidentes



11/11/2017 - 08:50:41

Pagina siete.- El expresidente de Colombia y exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Ernesto Samper justificó la reelección y aseguró que el mandatario boliviano, Evo Morales, es de los "buenos” presidentes reelectos.



"@evoespueblo ha demostrado que reelecciones no son buenas o malas por sí mismas, lo que hay son presidentes reelectos buenos o malos. Evo es de los buenos, como prueban cifras de Bolivia en materia de economía y justicia social”, sostuvo Samper a través de su cuenta en la red social de Twitter.



En febrero de este año, Samper opinó que el fracaso de Morales en el referendo de febrero de 2016, que buscaba modificar la Constitución para posibilitar una nueva postulación del Jefe de Estado, se debió a la injerencia de "poderes fácticos”.



"Yo creo que el hermano Evo Morales fue víctima de este complot de los poderes fácticos (...) porque existe un interés de quienes quieren acceder al poder, pero no lo quieren a través o por la vía democrática, sino a través de la vía fáctica que no lo podemos permitir”, afirmó en declaraciones a Bolivia TV.



Sin embargo, pese a que el oficialismo no logró su objetivo en el referendo del 21 de febrero de 2016, cuando un 51,3% de la población dijo "No” a la reelección, continúa en la búsqueda de la habilitación de Morales a las próximas elecciones presidenciales de 2019 y para ello presentó un recurso judicial ante el Tribunal Constitucional.



Los magistrados anunciaron que emitirán sentencia sobre la reelección antes concluir diciembre.