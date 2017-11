Ministerio vuelve a dejar sin remedios a niños con cáncer



Los TIempos.- Las madres de niños con cáncer que asisten al Oncológico Pediátrico del Hospital Manuel Ascencio Villarroel enviaron una carta al Ministerio de Salud solicitando que atienda la demanda urgente de medicamentos para los más de 50 pacientes que recibe el lugar.



“Siempre estamos con el mismo problema, el Ministerio no nos ha dado nada. La última vez quedaron en que la medicación llegaría hasta el 15 de octubre, pero hasta ahora nada. Estamos preocupados”, declaró Marta Chambi, una de las madres. Agregó que el medicamento que necesitan con urgencia es el Asparaginasa, al menos tres ampollas por mes para cada niño.



El costo por ampolla es de 2.500 bolivianos, que son prácticamente inaccesibles para las familias. “Hacemos kermeses, eventos, pero aun así no es suficiente, necesitamos que se nos dote de algo de medicación”, explicó Chambi.



Sin respuestas



“Hemos recibido la noticia de una nota que han mandado las madres al Ministerio diciendo que se encuentran en emergencia por falta de un compromiso cumplido, de una falta de responsabilidad y humanidad”, manifestó la asambleísta Lineth Villarroel (Demócratas). Añadió que hasta la fecha el Ministerio de Salud no respondió a ninguna de las solicitudes de informe.



“Sabemos extraoficialmente que puede deberse a que la licitación cayó, pero, como autoridades, deberían dar algún informe”, argumentó. La directora del Sedes, Leny García, brindó una versión similar a la prensa.



En tanto, Gustavo Guzmán, director del hospital del niño, dijo desconocer de la situación y lo más probable es que se trate de problemas en la licitación.



Villarroel manifestó que se vive una “crisis en salud” que requiere la acción inmediata del Ministerio.



“El problema de los niños no es el único que ocurre, a las personas con VIH les ocurre lo mismo, y ayer tuvimos una manifestación de los residentes del Viedma que no se les paga. No podemos seguir así”, resaltó.







MÁS DE BS 5.000 EN MEDICACIÓN



Faltan recursos



Cada semana, las madres de niños con cáncer sufren la falta de medicación que necesitan para mantener estable la salud de sus hijos. Sin ésta, es imposible realizar la quimioterapia y evitar los dolores de los niños, después de esta.



Al mes necesitan hasta Bs 5 mil, en casos de leucemia. El medicamento más costoso es el Asparaginasa, de Bs 2.500.



Casos de leucemia



El hospital del niño registró al menos 86 casos de leucemia que fueron atendidos por consulta externa.



En tanto, según datos estadísticos, la edades más comunes entre las que se detecta el cáncer son entre los 4 a 9 años de edad.