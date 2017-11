Romero califica de injustificado movimiento de la UPEA



10/11/2017 - 20:13:37

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó el viernes de injustificadas las marchas de protesta de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por "pugnas internas".



"Nos ha parecido injustificado en desmedro de la población paceña que se desarrollen marchas, movilizaciones, bloqueos, interrupción de arterias públicas enfrentamientos con la Policía cuando no hay ninguna razón para hacerlo", dijo en entrevista con la Red Patria Nueva.



Denunció que la población boliviana debe saber que lo que ocurre en la UPEA es una pugna interna entre dos corrientes políticas, una que se arroga la legitimidad para acceder al rectorado y la otra que se resiste a entregar la rectoría de la universidad.



A juicio del ministro esa disputa de las dos corrientes hizo que se realicen movilizaciones supuestamente por presupuesto para confundir a la opinión pública e impedir que siga su curso el proceso de la institucionalización.



Por ello, se sacó a los universitarios a las calles a marchar alegando que no hay presupuesto, cuando en realidad existen saldos de caja y saldos no ejecutados.



Además, fue claro que hay compromisos con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el incremento de 20 millones de bolivianos al presupuesto de la UPEA para garantizar el normal desarrollo de las actividades que corresponde a la presente gestión