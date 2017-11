The Strongest deberá ganar en Yacuiba para seguir en la lucha

10/11/2017 - 20:05:42

Yacuiba, (ABI).- The Strongest deberá ganarle a Petrolero, el sábado, cuando lo visite desde las 15h00 en el estadio Federico Ibarra de la localidad de Yacuiba, para mantenerse firme en la lucha por el título del torneo Clausura 2017.



El Tigre llega a este duelo, tras vencer en la fecha 15 del torneo por 2-1 a Nacional Potosí en la ciudad de La Paz.



Por su parte, el equipo chaqueño cayó derrotado por la mínima diferencia, en su visita a San José en Oruro.



A la fecha, The Strongest ocupa el tercer lugar de la tabla comparativa, con 27 puntos, a tres del puntero, Bolívar, mientras que Petrolero se encuentra en la octava posición, con 19.



Alineaciones probables:



Petrolero: Juan Robles; José Báez, Gerson García, David Robles, Luis Flores Gumiel; Luis Hurtado, Alvaro Quiroga, Paul Arano, Eduardo Puña Aguirre; Carlos Melgar Vargas, Gustavo Pinedo Zabala.



The Strongest: Daniel Vaca irá; Diego Bejarano, Luis Maldonado, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Wálter Veizaga, Pablo Moreira; Pablo Escobar y Rodrigo Ramallo.