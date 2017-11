Denuncia penal contra juez que dio detención domiciliaria a ex fiscal acusado de violación

10/11/2017 - 20:04:04

Sucre, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó el viernes que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz en contra del juez Primero Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, por el delito prevaricato, tomando en cuenta que no valoró correctamente los antecedentes en el caso de la violación de una menor de edad por su propio progenitor, el ex fiscal de materia Ricardo Condori.



"Se ha actuado expresamente contra la norma, se ha actuado en perjuicio de la administración de justicia y de acuerdo a nuestro Código Penal corresponde que este juez, el doctor Ricardo Pinto Olmos sea procesado por el delito de prevaricato", afirmo en una conferencia de prensa en Sucre.



El Ministro de Justicia lamentó que el propio progenitor y administrador de justicia haya agredido sexualmente en varias oportunidades a su hija de 16 años, desde agosto de 2016, en su domicilio ubicado en El Alto.



"No quisiéramos pensar que su condición de Fiscal o de ex Fiscal ha ayudado de alguna manera a que haya obtenido un privilegio de una situación inmerecida, cuando es la de una detención domiciliaria, que no corresponde en este caso, porque en estricta aplicación de la Ley 1970, debía aplicarse otro tipo de medidas preventivas", sentenció.



Arce sostuvo que la prioridad del Gobierno nacional es luchar contra la impunidad, defender a la sociedad y sancionar los delitos.



Los antecedentes de este caso fueron remitidos al Consejo de la Magistratura.