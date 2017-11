Martínez: Gobierno no tendrá mirada pasiva con el nuevo Encargado de Negocios de EEUU

10/11/2017 - 17:09:33

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, René Martínez, anunció el viernes que el Ejecutivo no tendrá una mirada pasiva con el nuevo encargado de Negocios de Estados Unidos (EEUU), Bruce Williamson, para evitar que el representante norteamericano incurra en prácticas injerencistas.



"Esperemos que haya un cumplimiento diferente (de Williamson), no vamos a estar en la mirada pasiva", dijo la autoridad, citada en un boletín de prensa de su despacho.



Recordó que el pueblo boliviano es consciente de que el país fue víctima, por más de un siglo, de una injerencia directa de EEUU en América Latina y particularmente en Bolivia, hecho que ha dejado "páginas negras" al país.



"Estos hechos ya deberían ser parte del pasado. No estamos más en esa Bolivia subordinada a los intereses extranjeros, a los intereses de gobiernos que nada tienen que ver con nuestros destinos", señaló.



Martínez indicó que el país del norte, en el período neoliberal de Bolivia, elegía a quiénes debían ser ministros e incluso recomendaba por cuál candidato a la presidencia debía votar el pueblo.



La autoridad explicó que el proceso de cambio iniciado por el presidente Evo Morales en 2006 ha recuperado la dignidad de los bolivianos, lo que "permite dar un salto cualitativo en términos de relaciones internacionales con los estados de igual a igual".



"Queremos mantener relaciones con todos los países, pero estas relaciones deben enmarcarse en el principio de respeto mutuo a la soberanía independencia de cada Estado", dijo.