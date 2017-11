¿Por qué Twitter suspendió la verificación de sus cuentas?



BBC.- Quienes quieran ponerle a su cuenta de Twitter la "marca azul" de verificada, no van a poder.



La red social interrumpió esta semana la función de verificación de perfil y dijo que el sistema no funciona correctamente desde hace un tiempo.



Esta decisión surgió después de que Twitter recibiera numerosas quejas sobre el tipo de cuentas que verifica.



Por lo general, personas con alto perfil público, incluidos músicos, periodistas y ejecutivos de empresas, obtienen un ícono azul en su perfil después de probar su identidad.



Sin embargo, también fueron verificadas algunas cuentas de activistas de extrema derecha y de supremacistas blancos, lo que generó no pocas controversias.





Específicamente las críticas surgieron después de que la compañía verificara la cuenta de Jason Kessler, uno de los organizadores de la manifestación de supremacía blanca en agosto pasado en Charlottesville, Virginia, (EE.UU.).



En el acto murió un manifestante y varias personas resultaron heridas.



Kessler recibió su marca azul muy poco tiempo después de que Twitter prometiera una política "más agresiva" contra símbolos de odio y grupos violentos.



Sistema "roto"



El fundador de Twitter, Jack Dorsey, dijo el martes que el sistema de verificación está "roto" y que debe ser "reconsiderado".



En un comunicado, la compañía dijo: "La verificación tiene como objetivo autenticar la identidad y voz, pero se interpreta como un respaldo o un indicador de importancia".



"Reconocemos que creamos esta confusión y necesitamos resolverla".



La empresa comunicó que no se verificarán más cuentas mientras trabajan en una solución.



Twitter estuvo realizando una serie de cambios para abordar el abuso y el acoso en la red social.



La semana pasada, publicó una versión reescrita de sus reglas que, según dijo, de este modo serían más fáciles de entender.