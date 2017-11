Acusan de acoso sexual a Mariah Carey



10/11/2017 - 15:11:18

La Republica.pe.- Otro escándalo remece Hollywood. Michael Anello, el ex jefe de seguridad de la cantante Mariah Carey, ha confesado haberse sentido acosado y humillado constantemente por la artista. Según contó, Carey le pidió que fuera a su habitación para que le ayudara con su equipaje durante un viaje a Cabo San Lucas (México). Cuando llegó, ella apareció con una bata transparente abierta y le invitó insistentemente a quedarse en el dormitorio. Sin embargo, tal y como él afirma, logró marcharse sin mantener ningún tipo de contacto físico.



Además, según el portal TMZ, el abogado de Anello ya ha preparado un borrador de demanda contra la cantante en el que dice que ella cometió "actos sexuales con el intento de que fueran vistos por Anello". Además, ex guardaespaldas también la ha acusado de humillarlo llamándole "nazi, cabeza rapada y supremacista blanco".







A todo esto hay que añadir que la cantante tiene una deuda pendiente con la empresa de seguridad de más de 200.000 dólares, y aunque Mariah aceptó pagarla, Anello no está de acuerdo con la cantidad ofrecida y exige que le pague más dinero.